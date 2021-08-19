Женщинам-рабочим на Каражанбасе повысили зарплату

- Мы - работники ТОО «Caspian Food» хотим сообщить, что наши требования удовлетворены. У нас теперь нет никаких претензий. Выражаем благодарность руководству ТОО «Caspian Food» за благополучное решение вопросов. Развития и процветания нашей компании, - говорит работник Сыргагуль Иманбаева в видеообращении.

Руководство подрядной компании ТОО «Caspian Food» 18 и 19 августа провело встречу с работниками двух вахт, обсуждали вопросы трудовой дисциплины и размеры окладов.В результате было достигнуто соглашение о повышении заработных плат работникам.Наряду с этим, заместитель директора по производству и хозяйственным вопросам ТОО «Caspian Food» Саид Сабитов выразил благодарность АО «Каражанбасмунай» за содействие в организации переговоров с работниками компании.Напомним, 4 августа работники ТОО «Caspian Food» записали видеообращение к своему руководству с требованиями о повышении заработных плат.