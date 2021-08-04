На Каражанбасе женщины-рабочие устроили забастовку

Рабочие кейтеринговой компании ТОО «Caspian food» вышли на забастовку сегодня, 4 августа, и записали видеобращение.Работники требуют повышения заработной платы в два раза, в связи с экологическими проблемами просят обеспечить их молочными продуктами в столовой, возместить затраты на проезд и ПЦР-тесты.По словам бастующих, на смену отправляют только двух рабочих вместо положенных трёх.Также они потребовали материальной дотации для малообеспеченных семей или семей, где работает только один из её членов.На встречу с бастующими вышли сотрудники отдела кадров ТОО «Caspian food», которые выслушали их требования, приняли заявление и обещали разобраться в сложившейся ситуации.В настоящее время рабочие ожидают ответ от руководства ТОО «Caspian food».