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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:28

Просмотров: 1539

На Каражанбасе женщины-рабочие устроили забастовку

Женский коллектив ТОО «Caspian food» на месторождении Каражанбас выдвинул свои требования и обратился на видео к Президенту Казахстана.

Кадр видео
Рабочие кейтеринговой компании ТОО «Caspian food» вышли на забастовку сегодня, 4 августа, и записали видеобращение.

Работники требуют повышения заработной платы в два раза, в связи с экологическими проблемами просят обеспечить их молочными продуктами в столовой, возместить затраты на проезд и ПЦР-тесты.

По словам бастующих, на смену отправляют только двух рабочих вместо положенных трёх.

Также они потребовали материальной дотации для малообеспеченных семей или семей, где работает только один из её членов.

На встречу с бастующими вышли сотрудники отдела кадров ТОО «Caspian food», которые выслушали их требования, приняли заявление и обещали разобраться в сложившейся ситуации.

В настоящее время рабочие ожидают ответ от руководства ТОО «Caspian food».






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