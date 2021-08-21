Мошенница из Жанаозена «заработала» на желающих поступить в ВУЗ

- Уважаемые граждане, убеждайтесь в достоверности информации, полученной в ходе телефонного разговора и интернет-переписки с неизвестными. Мошенники могут представляться сотрудниками правоохранительных органов, представителями операторов сотовой связи и банковских учреждений, знакомыми и даже родственниками, - отметил глава полиции региона Жанарбек Бактыбаев.

Под предлогом помощи поступления в высшее учебное заведение мошенница обманным путём завладела 152 тысячами тенге от жительницы села Тенге.Позже она совершила аналогичный факт мошенничества. На этот раз она взяла 42 500 тенге.В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Anti-Fraud» сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемую, которая дала признательные показания.По данному факту начато досудебное расследование по пункту 4 части 3 статьи 190 УК РК (Мошенничество, совершённое неоднократно).Наказание предусматривает ограничение свободы на срок от трёх до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.