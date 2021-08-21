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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:25

Просмотров: 393

Мошенница из Жанаозена «заработала» на желающих поступить в ВУЗ

Женщина обманом выманила 194 тысячи тенге, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.

Фото из доступных источников
Под предлогом помощи поступления в высшее учебное заведение мошенница обманным путём завладела 152 тысячами тенге от жительницы села Тенге.

Позже она совершила аналогичный факт мошенничества. На этот раз она взяла 42 500 тенге.

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Anti-Fraud» сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемую, которая дала признательные показания.

По данному факту начато досудебное расследование по пункту 4 части 3 статьи 190 УК РК (Мошенничество, совершённое неоднократно).

Наказание предусматривает ограничение свободы на срок от трёх до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

- Уважаемые граждане, убеждайтесь в достоверности информации, полученной в ходе телефонного разговора и интернет-переписки с неизвестными. Мошенники могут представляться сотрудниками правоохранительных органов, представителями операторов сотовой связи и банковских учреждений, знакомыми и даже родственниками, - отметил глава полиции региона Жанарбек Бактыбаев.



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