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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:45

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Пенсионерка скончалась в больнице Актау: Волонтёры требуют наказать сыновей

Волонтёры, помогавшие госпитализировать тяжелобольную бабушку в областную больницу, сообщили о её кончине.

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Волонтёр «Клуба добряков Актау» Татьяна Солнышкина рассказала, что смерть пенсионерки врачи зарегистрировали сегодня днём, 21 августа, в 12:35.

Тело было доставлено в морг. Причиной смерти, по словам Татьяны Солнышкиной, стала влажная гангрена. Окончательный диагноз будет озвучен после вскрытия, которое будет проходить в понедельник, 23 августа.

Как сказал врач-хирург Сакен Кубланов, анализы у пенсионерки были крайне неудовлетворительные. Прогноз был неблагоприятный.

Татьяна Солнышкина дозвонилась с трудом до одного из сыновей пенсионерки и сообщила о смерти его матери. По голосу стало ясно, что он находится в нетрезвом состоянии. По её словам, он ни разу не пришёл навестить свою мать в больнице.

Волонтёры намерены добиваться, чтобы сыновья умершей бабушки понесли ответственность.

- Хоть и человек чужой, но, представляю, какая это была тяжёлая и мучительная смерть. За такое халатное отношение и доведение до смерти человека должны заняться правоохранительные органы. Это вопиющий случай. Это просто жутко. Они её просто-напросто пропили, - в слезах говорит Татьяна Солнышкина.


Напомним, в минувший вторник, 17 августа, группа молодых волонтёров из «Клуба добряков Актау» отреагировала на просьбу жителей 2 микрорайона дома №19, в одной из квартир которого проживает женщина в ужасающем состоянии.



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