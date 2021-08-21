Пенсионерка скончалась в больнице Актау: Волонтёры требуют наказать сыновей

- Хоть и человек чужой, но, представляю, какая это была тяжёлая и мучительная смерть. За такое халатное отношение и доведение до смерти человека должны заняться правоохранительные органы. Это вопиющий случай. Это просто жутко. Они её просто-напросто пропили, - в слезах говорит Татьяна Солнышкина.



Волонтёр «Клуба добряков Актау» Татьяна Солнышкина рассказала, что смерть пенсионерки врачи зарегистрировали сегодня днём, 21 августа, в 12:35.Тело было доставлено в морг. Причиной смерти, по словам Татьяны Солнышкиной, стала влажная гангрена. Окончательный диагноз будет озвучен после вскрытия, которое будет проходить в понедельник, 23 августа.Как сказал врач-хирург Сакен Кубланов, анализы у пенсионерки были крайне неудовлетворительные. Прогноз был неблагоприятный.Татьяна Солнышкина дозвонилась с трудом до одного из сыновей пенсионерки и сообщила о смерти его матери. По голосу стало ясно, что он находится в нетрезвом состоянии. По её словам, он ни разу не пришёл навестить свою мать в больнице.Волонтёры намерены добиваться, чтобы сыновья умершей бабушки понесли ответственность.Напомним, в минувший вторник, 17 августа, группа молодых волонтёров из «Клуба добряков Актау» отреагировала на просьбу жителей 2 микрорайона дома №19, в одной из квартир которого проживает женщина в ужасающем состоянии.