Передвижение военной техники в Мангистау объяснили в КНБ

Фото предоставили в в пресс-службе КНБ РК
В рамках совместного антитеррористического учения «Каспий-Антитеррор-2021» под эгидой Антитеррористического центра Содружества Независимых Государств на территории Мангистау пограничники проводят перегруппировку своих подразделений.
Колонны сопровождает военная полиция.
Плановые учения пройдут в два этапа и продлятся до 2 сентября.
Колонны сопровождает военная полиция.
Плановые учения пройдут в два этапа и продлятся до 2 сентября.
- Цель учений - совместная отработка комплексного применения сил и средств при выявлении признаков подготовки и пресечении актов терроризма на территории Содружества Независимых Государств, - сообщили в пресс-службе КНБ РК.
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