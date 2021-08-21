Передвижение военной техники в Мангистау объяснили в КНБ

Фото предоставили в в пресс-службе КНБ РК

Фото предоставили в в пресс-службе КНБ РК

- Цель учений - совместная отработка комплексного применения сил и средств при выявлении признаков подготовки и пресечении актов терроризма на территории Содружества Независимых Государств, - сообщили в пресс-службе КНБ РК.

В рамках совместного антитеррористического учения «Каспий-Антитеррор-2021» под эгидой Антитеррористического центра Содружества Независимых Государств на территории Мангистау пограничники проводят перегруппировку своих подразделений.Колонны сопровождает военная полиция.Плановые учения пройдут в два этапа и продлятся до 2 сентября.