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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:11

Просмотров: 936

Рабочие шестой день бастуют в Жетыбае

Более 500 рабочих собрались перед офисом «West Oil Software» в Жетыбае и записали видеообращение, в котором требуют повышения заработной платы.

Кадр видео
С 23 августа, по словам бастующих, они не выходят на рабочие места и спят на улице. Еду покупают за свой счёт.

Рабочие шестой день бастуют в Жетыбае


- Зарплата совсем низкая, хотя работа очень тяжёлая. К примеру, слесарь третьего разряда получает 115-120 тысяч тенге, водители - от 150 до 250 тысяч тенге, и при этом работают без выходных. Мы просим, чтобы в соответствии со статьей 103 трудового кодекса, подписанного президентом Касым-Жомартом Токаевым, зарплата была как у работников нефтяных компаний. Мы хотим, чтобы наши требования были услышаны, - говорят бастующие.


Как говорят рабочие, руководство компании «West Oil Software» встретилось с ними, но к компромиссу так и не пришли.

Рабочие шестой день бастуют в Жетыбае


Эту ночь, 27 августа, бастующие снова спали на улице.




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Комментарии ( 2 )

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-1
  • alixah
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Pinochet (Посетители) Сегодня, 13:38
Тоже взяли моду.
Лишь бы не работать
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • alixah
 Ingul (Посетители) Сегодня, 13:21
Быстро забыли чему Маркс учил.
Первейшая задача капиталистов - получение прибыли.
Люди - это всего лишь инструмент для этого.
Короче, за что боролись, на то и напоролись.
 
 

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