Рабочие шестой день бастуют в Жетыбае

- Зарплата совсем низкая, хотя работа очень тяжёлая. К примеру, слесарь третьего разряда получает 115-120 тысяч тенге, водители - от 150 до 250 тысяч тенге, и при этом работают без выходных. Мы просим, чтобы в соответствии со статьей 103 трудового кодекса, подписанного президентом Касым-Жомартом Токаевым, зарплата была как у работников нефтяных компаний. Мы хотим, чтобы наши требования были услышаны, - говорят бастующие.

С 23 августа, по словам бастующих, они не выходят на рабочие места и спят на улице. Еду покупают за свой счёт.Как говорят рабочие, руководство компании «West Oil Software» встретилось с ними, но к компромиссу так и не пришли.Эту ночь, 27 августа, бастующие снова спали на улице.