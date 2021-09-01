Руководство компании сообщило о незаконности требований рабочих на нефтепромысле в Мангистау

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Выплаты работникам в размере 1,8 процента в зависимости от заработной платы (повышающий отраслевой коэффициент для нефтегазовой отрасли) был отменён на законодательном уровне согласно постановлению Правительства РК от 10 сентября 2015 года №762.



Также и выплаты в размере одного процента к заработной плате работников, вступивших в профсоюз, трудовой кодекс РК и Закон РК «О профессиональных союзах» не предусматривают.



По информации ТОО «Oil Construction Company», ОО «Отраслевой профессиональный союз работников топливно-энергетического комплекса» (Профсоюз) требует от ТОО «Oil Construction Company» перечисления одного процента из заработной платы работников. Однако, данный профсоюз не имеет никакого отношения к ТОО «Oil Construction Company».



Согласно решению суда в Шымкенте, вступившему в законную силу 29 апреля 2021 года, деятельность ОО «Отраслевой профессиональный союз работников топливно-энергетического комплекса» приостановлена на шесть месяцев. Это связано с несоблюдением данным профсоюзом требований действующего законодательства РК.