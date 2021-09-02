В Мангистау за сутки зарегистрировано 239 заражений коронавирусом

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По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 10 644 человека, из них 350 - в Мангистау. Также в стране за прошедшие сутки зафиксировано 460 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 21 летальный исход.



На сегодня с начала пандемии в нашем регионе зарегистрировано 20 355 случаев заболевания COVID-19.



Лидером по числу заражений за сутки в Казахстане является Алматы, там зафиксировано 1264 заражения. На втором месте Карагандинская область - 648 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, замыкает тройку Нур-Султан, там коронавирус подтвердился у 315 человек.