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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:14

Просмотров: 39

В Мангистау за сутки зарегистрировано 239 заражений коронавирусом

За прошедшие сутки в стране выявлены 4880 заболевших COVID-19, из них 239 в Мангистау. Об этом сообщает coronavirus2020.kz.

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По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 10 644 человека, из них 350 - в Мангистау. Также в стране за прошедшие сутки зафиксировано 460 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 21 летальный исход.

На сегодня с начала пандемии в нашем регионе зарегистрировано 20 355 случаев заболевания COVID-19.

Лидером по числу заражений за сутки в Казахстане является Алматы, там зафиксировано 1264 заражения. На втором месте Карагандинская область - 648 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, замыкает тройку Нур-Султан, там коронавирус подтвердился у 315 человек.



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Комментарии ( 1 )

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Pinochet (Посетители) Сегодня, 09:17
Скажите Надуеву, что уже главный санврач по стране даже обьявил о снижении, а то он все ещё «поезда под откос» пускает rofl
 
 

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