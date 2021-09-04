Пыльная буря: Водители жаловались на плохую видимость в пригороде Актау

Из-за пыльной бури вечером 3 сентября и отсутствия столбов освещения вдоль трассы между селом Акшукур и аэропортом было заторможено движение.Также водители сообщают об аналогичной ситуации по дороге на станцию Мангистау - впереди едущие автомобилисты были еле видны.Lada.kz ожидает комментарий от областного акимата по поводу освещения на данных участках автодорог.