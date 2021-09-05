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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:48

Просмотров: 1245

Рабочие в Жетыбае обратились к президенту

С требованиями выступили более 200 работников ТОО «Oil Transport Corporation».

Кадр видео
Рабочие записали видеообращение 4 сентября, в котором сообщили, что поддерживают позицию своих коллег из ТОО «West Oil Software», которые недовольны размерами заработной платы. Обратить внимание на проблему работники «Oil Transport Corporation» просят и от имени рабочих ТОО «Дунай Инвест Групп».

Они обратились за помощью к главе государства Касым-Жомарту Токаеву.

Работники говорят, что зарплата остается на прежнем уровне, в то время как цены на продукты питания и всё остальное растут.

ТОО «Oil Transport Corporation» является дочерней компанией АО «НК «КазМунайГаз» и оказывает транспортные услуги на нефтепромыслах.

ТОО «Дунай Инвест Групп» занимается обеспечением трудовыми ресурсами организации.

А ТОО «West Oil Software», в свою очередь, предоставляет сервисно-транспортные услуги «Oil Transport Corporation» и проводит чистку скважин на месторождении Жетыбай в Каракиянском районе Мангистауской области.




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