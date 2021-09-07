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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:28

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В адрес ТОО «КаспийЦемент» внесён акт антимонопольного реагирования

Заводом «КаспийЦемент» были применены разные цены при реализации цемента традиционным способом, что негативно может отразиться на ценах на строительные материалы. Об этом сообщила пресс-служба департамента Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Мангистауской области.

Иллюстративное фото
Антимонопольным органом Мангистауской области в адрес ТОО «КаспийЦемент» внесён акт антимонопольного реагирования в виде «Уведомления», исполнение которого составляет 30 календарных дней. В случае неисполнения уведомления атимонопольным органом будет проведено расследование в отношении товарищества, по итогам которого может быть конфискован монопольный доход с наложением крупного штрафа.

- На расширенном заседании Правительства Республики Казахстан от 10 июля 2021 года президентом страны поручено принять оперативные меры по сдерживанию роста цен на строительные материалы, в том числе путём заключения долгосрочных прямых контрактов между производителями и застройщиками. В рамках поручения главы государства департаментом Агентства Республики Казахстан по защите и развитию конкуренции по Мангистауской области проведён анализ и оценка состояния конкуренции на рынке производства и реализации строительных материалов на территории региона, по результатам которого определено монопольное положение ТОО «КаспийЦемент» на рынке производства цемента по области, - сообщили в пресс-службе ведомства.

По результатам проведённых комплексных мероприятий в действиях товарищества усмотрены признаки нарушения законодательства РК в области защиты конкуренции, выраженные злоупотреблением доминирующим или монопольным положением.

Заводом «КаспийЦемент» были применены разные цены при реализации цемента традиционным способом, что негативно может отразиться на ценах на строительные материалы.

- В соответствии с требованиями Предпринимательского кодекса Республики Казахстан запрещено злоупотребление доминирующим или монопольным положением в виде применения разных цен либо разных условий к равнозначным соглашениям с субъектами рынка или потребителями без объективно оправданных на то причин. Поскольку товарищество является единственным производителем цемента в западных регионах, совершение таких действий, несомненно, окажет существенное влияние на рынок производства цемента, а также прочих цементосодержащих строительных материалов (бетон, бетонный стеновой блок, плита перекрытия), - отметили в пресс-службе департамента.



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