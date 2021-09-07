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Антимонопольным органом Мангистауской области в адрес ТОО «КаспийЦемент» внесён акт антимонопольного реагирования в виде «Уведомления», исполнение которого составляет 30 календарных дней. В случае неисполнения уведомления атимонопольным органом будет проведено расследование в отношении товарищества, по итогам которого может быть конфискован монопольный доход с наложением крупного штрафа.



- На расширенном заседании Правительства Республики Казахстан от 10 июля 2021 года президентом страны поручено принять оперативные меры по сдерживанию роста цен на строительные материалы, в том числе путём заключения долгосрочных прямых контрактов между производителями и застройщиками. В рамках поручения главы государства департаментом Агентства Республики Казахстан по защите и развитию конкуренции по Мангистауской области проведён анализ и оценка состояния конкуренции на рынке производства и реализации строительных материалов на территории региона, по результатам которого определено монопольное положение ТОО «КаспийЦемент» на рынке производства цемента по области, - сообщили в пресс-службе ведомства.



По результатам проведённых комплексных мероприятий в действиях товарищества усмотрены признаки нарушения законодательства РК в области защиты конкуренции, выраженные злоупотреблением доминирующим или монопольным положением.



Заводом «КаспийЦемент» были применены разные цены при реализации цемента традиционным способом, что негативно может отразиться на ценах на строительные материалы.



- В соответствии с требованиями Предпринимательского кодекса Республики Казахстан запрещено злоупотребление доминирующим или монопольным положением в виде применения разных цен либо разных условий к равнозначным соглашениям с субъектами рынка или потребителями без объективно оправданных на то причин. Поскольку товарищество является единственным производителем цемента в западных регионах, совершение таких действий, несомненно, окажет существенное влияние на рынок производства цемента, а также прочих цементосодержащих строительных материалов (бетон, бетонный стеновой блок, плита перекрытия), - отметили в пресс-службе департамента.