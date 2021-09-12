Выступление Анны Седоковой в «Rixos Aktau» прокомментировали в акимате

Анна Седокова на выступлении в «Rixos Water World Aktau». Кадр видео
Концерт украинской певицы Анны Седоковой вызвал шквал недовольства со стороны пользователей Сети. В акимате сообщили, что они направили письмо в городское управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для принятия мер.
- Вероятнее всего, на организатора концерта будет наложен штраф, - отметили в городском акимате.Напомним, в минувшие выходные в «Rixos Water World Aktau» прошло выступление украинской певицы Анны Седоковой. В этом месяце в отеле запланированы ещё два мероприятия со звёздами. Ранее заместитель акима Мангистауской области Гульмира Калмуратова заявляла, что все концерты на территории пятизвёздочного отеля будут отменены с 31 июля. Генеральный менеджер «Rixos Water World Aktau» Cерик Исагалиев сообщал, что пока эпидемиологическая обстановка не нормализуется, будет проводиться работа над отменой концертов на территории отеля.