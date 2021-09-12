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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:23

Просмотров: 5332

Выступление Анны Седоковой в «Rixos Aktau» прокомментировали в акимате

Власти направили письмо в управление контроля качества и безопасности товаров и услуг. Об этом сообщили в городском акимате.

Анна Седокова на выступлении в «Rixos Water World Aktau». Кадр видео
Концерт украинской певицы Анны Седоковой вызвал шквал недовольства со стороны пользователей Сети. В акимате сообщили, что они направили письмо в городское управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для принятия мер.
- Вероятнее всего, на организатора концерта будет наложен штраф, - отметили в городском акимате.
Напомним, в минувшие выходные в «Rixos Water World Aktau» прошло выступление украинской певицы Анны Седоковой. В этом месяце в отеле запланированы ещё два мероприятия со звёздами. Ранее заместитель акима Мангистауской области Гульмира Калмуратова заявляла, что все концерты на территории пятизвёздочного отеля будут отменены с 31 июля. Генеральный менеджер «Rixos Water World Aktau» Cерик Исагалиев сообщал, что пока эпидемиологическая обстановка не нормализуется, будет проводиться работа над отменой концертов на территории отеля.



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Комментарии ( 5 )

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  • Альфарий
  • Кинст
  • TU-154
 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 19:23
Власти направили письмо в управление контроля качества и безопасности товаров и услуг

это то управление, которое было реорганизовано в октябре 2020 года? Которого больше не существует?

Даже 2гис знает, что сейчас это "Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области". Либо "власти" никуда письмо не направляли, либо сами не знают, куда оно улетело applause

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
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jokerok (Посетители) Сегодня, 18:40
Акимат, мне кажется на вас ***** кое-кто и это не птичка.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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  • Daulet201999
  • TU-154
 Альфарий (Посетители) Сегодня, 18:40
Риксосу закон не писан, а у акимат реально душка не хватит что либо сделать с ними.
 
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  • Daulet201999
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 Космос (Посетители) Сегодня, 17:47
Во фразе про постояльцев из Астаны и Алматы явный, даже не намёк, а прямо сказано - вас, актаусцев, это вообще не касается! ;)
 
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  • Papirosso
  • TU-154
  • Daulet201999
  • Добрыня
 n92 (Посетители) Сегодня, 15:43
Вероятнее всего, на организатора концерта будет наложен штраф, - отметили в городском акимате...то есть не БУДЕТ НАКАЗАН, а может быть накажем, если душка хватит...
 
 

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