Правила выезда к пациентам мобильных бригад в Мангистау

фото из архива Lada.kz

В филиале фонда рассказали, в каких случаях должна приезжать бригада, в каких случаях может быть отказано в выезде.



Что входит в функции мобильной группы?

• обслуживание вызовов с выездом на дом при первичном обращении пациентов с признаками острого респираторного заболевания и подозрением или больным COVID-19;

• консультация (в том числе аудио-видео) пациентов с COVID-19, находящихся на домашней изоляции всех членов его семьи, консультация пациентов, перенесших среднетяжелую, тяжелую форму заболевания и выписанных из стационара на амбулаторный этап лечения (инструктаж по соблюдению изоляции на дому);

• ПЦР-тестирование с подозрением на СOVID-19;

• назначение лекарств;

• при необходимости доставка лекарств пациентам с внебольничной пневмонией, хроническими заболеваниями в соответствии с Приказом №75 от 5 августа 2021 года;

• оформление первичной медицинской документации в МИС: медицинской карты амбулаторного пациента (форма 025/у);

• ежедневное предоставление информации по пациентам с COVID-19 в установленных форме и сроках руководителю организации ПМСП;

• информирование населения о COVID-19 и с данными по Call-центрам.



В каких случаях должна приехать мобильная бригада?



Мобильная группа выезжает на дом к тем пациентам, у которых есть признаки ОРЗ и подозрение или заболевание COVID-19. Мобильную группу могут вызвать и пациенты, которые находятся на амбулаторном наблюдении или на домашней изоляции.В мобильную группу входят: терапевт, педиатр, врач общей практики, участковая медсестра, фельдшер, акушерка, социальный работник. Состав мобильной бригады зависит от состояния пациента и характера заболевания.



Почему могут отказать в выезде мобильной бригады?



Мобильная бригада может обслуживать вызовы только прикрепленного к своей медицинской организации населения. Время работы мобильной группы с 08:00 утра до 20:00 вечера. Если же необходимо обслуживание вызовов на дому после 20.00, то их осуществляет скорая медицинская помощь при поликлинике (четвертая категория вызовов), скорая медицинская помощь (с первой по третью категорию вызовов).



При каких симптомах положена госпитализация и почему могут отказать?



Госпитализация в первую очередь необходима пациентам, чье состояние здоровья не позволяет лечиться дома. В данном случае рассматривается самочувствие больного – уровень сатурации, способность самостоятельно дышать, принимать лекарства, степень поражения легких. Точные показатели для госпитализации называть некорректно, так как важна в целом клиника. При одинаково сниженной сатурации у двух пациентов могут быть разные ситуации, у кого-то есть одышка и сложности с дыханием, а кто-то чувствует себя удовлетворительно. Поэтому одного только положительного результата ПЦР недостаточно для госпитализации. Мобильные бригады должны оставлять пациентам бланки чек-листов для ведения мониторинга состояния. Именно изучая изменения, можно судить о течении заболевания.



При нарастании клинических симптомов заболевания, любом ухудшении самочувствия и показателей измерения температуры тела, частоты пульса, дыхания, АД, сатурации необходимо поставить в известность участкового врача, который после оценки тяжести состояния определяет дальнейшее ведение, по показаниям направляет в инфекционный стационар.



Мобильные группы в Мангистауской области совершили 30 140 выездов. По данным на начало лета, филиалом Фонда социального медицинского страхования были оплачены выезды мобильных бригад на сумму 384 млн тенге.



Если у вас возникли вопросы, связанные с получением медицинской помощи, просим вас оставлять обращения через официальные каналы обратной связи Фонда – контакт-центр 1406, мобильное приложение «Qoldau 24/7», сайт Фонда www.fms.kz, Saqtandyry-bot в Telegram.