В Актау установили два подземных мусорных контейнера

Фото Рашида Исмагилова
Впервые в Актау установили подземные мусорные контейнеры. Расположили их на набережной в 14 микрорайоне.
По данным городского акимата, это подарок городу от одной из турецких компаний.
Подробную информацию о контейнерах в акимате пообещали предоставить позже.
Для справки:
Система подземного сбора мусора позволяет обеспечить эстетичный внешний вид территории, избавится от разбросанного мусора и неприятного запаха. Конструкция подземной подъемной платформы позволяет разместить под землей от одного до четырех контейнеров общим объемом до 4400 л.
По данным городского акимата, это подарок городу от одной из турецких компаний.
Подробную информацию о контейнерах в акимате пообещали предоставить позже.
Для справки:
Система подземного сбора мусора позволяет обеспечить эстетичный внешний вид территории, избавится от разбросанного мусора и неприятного запаха. Конструкция подземной подъемной платформы позволяет разместить под землей от одного до четырех контейнеров общим объемом до 4400 л.