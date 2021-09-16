В Актау установили два подземных мусорных контейнера

Впервые в Актау установили подземные мусорные контейнеры. Расположили их на набережной в 14 микрорайоне.По данным городского акимата, это подарок городу от одной из турецких компаний.Подробную информацию о контейнерах в акимате пообещали предоставить позже.Система подземного сбора мусора позволяет обеспечить эстетичный внешний вид территории, избавится от разбросанного мусора и неприятного запаха. Конструкция подземной подъемной платформы позволяет разместить под землей от одного до четырех контейнеров общим объемом до 4400 л.