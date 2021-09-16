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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:52

Просмотров: 1769

В Актау установили два подземных мусорных контейнера

Подземные мусорные контейнеры установили на набережной в 14 микрорайоне Актау.

Фото Рашида Исмагилова
Впервые в Актау установили подземные мусорные контейнеры. Расположили их на набережной в 14 микрорайоне.



По данным городского акимата, это подарок городу от одной из турецких компаний.

В Актау установили два подземных мусорных контейнера


В Актау установили два подземных мусорных контейнера


В Актау установили два подземных мусорных контейнера


Подробную информацию о контейнерах в акимате пообещали предоставить позже.

Для справки:

Система подземного сбора мусора позволяет обеспечить эстетичный внешний вид территории, избавится от разбросанного мусора и неприятного запаха. Конструкция подземной подъемной платформы позволяет разместить под землей от одного до четырех контейнеров общим объемом до 4400 л.




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Комментарии ( 2 )

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jokerok (Посетители) Сегодня, 17:10
Подарок то хороший. Как и кто их вывозит?

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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smotritel (Посетители) Сегодня, 17:01
круто
bravo
для туристического города самое то
 
 

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