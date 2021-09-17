Обнаруженную на территории ТОО «МАЭК-Казатомпром» птицу передали специалистам

Фото Т. Аленова
Как сообщили специалисты, на территорию энергокомбината прилетел не сокол, а молодой обыкновенный канюк.
- Данный вид птиц достаточно часто можно встретить в Мангистауском регионе. Пернатый будет передан ветеринару для осмотра. Если потребуется лечение, то оно будет оказано. После полного выздоровления канюк будет выпущен, - сообщил Талгат Аленов, государственный инспектор территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Мангистауской области.
Напомним, птицу обнаружили на территории энергокомбината сотрудники одного из подразделений.
- Данный вид птиц достаточно часто можно встретить в Мангистауском регионе. Пернатый будет передан ветеринару для осмотра. Если потребуется лечение, то оно будет оказано. После полного выздоровления канюк будет выпущен, - сообщил Талгат Аленов, государственный инспектор территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Мангистауской области.
Напомним, птицу обнаружили на территории энергокомбината сотрудники одного из подразделений.
Оставьте свой комментарий первым.