Четыре ребенка с ВИЧ состоят на учете в Мангистау

_фото из открытых источников

По словам соцработника, родители должны сами решить, в каком возрасте лучше начать разговаривать с ребенком о ВИЧ. При построении плана беседы с детьми важно помнить: она должна решать две основные задачи - учить детей профилактике и безопасному поведению, и воспитывать терпимое отношение к людям, живущим с ВИЧ.



- Общаясь с детьми до момента раскрытия статуса, мы стараемся укрепить веру детей в своих родителей, и помочь им в обсуждении тем своего здоровья с родителями и медработниками с целью получения достоверной информации. Это можно осуществить специалистам, предоставляя детям правдивую информацию, соответствующую их уровню понимая, используя концепцию «частичной правды». Маленьким детям нужна правдивая, постоянно поступающая информация и объяснения о вопросах их здоровья, основанные на случаях, симптомах и на том, как на все это влияет, - говорит соцработник.



Детям более старшего возраста, которые уже способны понимать концепцию инфекций, можно объяснить, что у них инфекция крови, и что лекарства помогают предупредить дальнейший рост этой инфекции. Лгать детям не этично, и делать это – недопустимо. Дети должны знать свой статус.