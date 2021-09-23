В Актау появится новый футбольный стадион на 10.000 мест

Эскизный проект с Telegram-канала Yedilov Online
О планах по строительству арены на десять тысяч мест президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву доложил заместитель премьер-министра Роман Скляр.
- Новому футбольному стадиону в Актау быть. Сегодня заместитель премьер-министра РК Роман Скляр озвучил главе государства о планах строительства стадиона на 10 тысяч мест, - сообщил Ербол Едилов, внештатный советник премьер-министра РК в своём Telegram-канале Yedilov Online.
Ранее Ербол Едилов сообщал, что в акимате Мангистауской области одобрили идею строительства стадиона. Землю должны выделить в одном из новых микрорайонов города.
- Новому футбольному стадиону в Актау быть. Сегодня заместитель премьер-министра РК Роман Скляр озвучил главе государства о планах строительства стадиона на 10 тысяч мест, - сообщил Ербол Едилов, внештатный советник премьер-министра РК в своём Telegram-канале Yedilov Online.
Ранее Ербол Едилов сообщал, что в акимате Мангистауской области одобрили идею строительства стадиона. Землю должны выделить в одном из новых микрорайонов города.