Снова горели покрышки: Клубы черного дыма сняли жители Актау

Фото пресс-службы ДЧС Мангистау
По информации спасателей, сегодня, 24 сентября, примерно в 15:13, спасателям поступил вызов на участок в районе 29А микрорайона.
- Прибывшие огнеборцы установили, что на открытой территории горят автомобильные покрышки. В ликвидации пожара были задействованы две единицы техники и семь человек личного состава. Возгорание ликвидировано в 15:32 часов, – сообщили в пресс-службе ДЧС региона.
Напомним, клубы дыма над городом жителей Актау.
- Прибывшие огнеборцы установили, что на открытой территории горят автомобильные покрышки. В ликвидации пожара были задействованы две единицы техники и семь человек личного состава. Возгорание ликвидировано в 15:32 часов, – сообщили в пресс-службе ДЧС региона.
Напомним, клубы дыма над городом жителей Актау.
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