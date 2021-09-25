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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:48

Просмотров: 1431

Актау отмечает 58-летие

В этом году нашему городу исполнилось 58 лет.

Фото с официального аккаунта городского акимата
С Днём города поздравил жителей Актау аким Нурдаулет Килыбай.

- Сегодня Актау динамично развивающийся город, который вносит весомый вклад в развитие экономики страны. Без сомнения, в успехах и достижениях родного города есть частичка труда каждого. Особые слова благодарности в этот день хочется сказать первостроителям, ветеранам, почетным жителям города, кто стоял у истоков строительства нашего города и вписал немало ярких страниц в его биографию. Их вклад в развитие города бесценен. За эти годы Актау достиг больших успехов. И сегодня наша общая задача сохранить и приумножить имеющиеся достижения, сделать наш город привлекательным для новых, интересных проектов и инноваций. В этот прекрасный праздник желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в добрых начинаниях и труде на благо и процветание любимого города, - выступил аким Актау Нурдаулет Килыбай.


Подборка фотоснимков Шевченко/Актау: «Было/стало». Рассматривайте, узнавайте, ностальгируйте и удивляйтесь.

Интересные факты из истории Актау.

Кстати, в 1982 году снимался комедийный фильм «За счастьем», действия которого происходят в молодом строящемся городе Шевченко.



А на спуске 4 микрорайона в 1986 году проходили съёмки клипа певицы Софии Ротару «Расплескалась осень».



Строительство города Шевченко, 1970 год.




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Комментарии ( 3 )

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Кинст (Посетители) Сегодня, 18:00
Загубили город... Даже сказать нечего...
Через два года Шевченко-Актау юбилей, 60 лет. Если праздник будет на таком же "уровне", то это ещё один, очередной позор на Акимат будет...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Кинст
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 15:36
Шикарно отметили в этом году!
Такой праздник подарили горожанам!
Большое спасибо аким килыбай и его друг надуев!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Феникс
  • Банкир
  • sergofan
  • Кинст
 Wins (Посетители) Сегодня, 15:03
Чиновники засушили город, коммерсанты сделали из него сияющую пластмассовую пустышку.

А строители человейников добили прекрасный облик города окончательно. До боли обидно, если честно.

С днём Рождения родной город!
 
 

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