Актау отмечает 58-летие

- Сегодня Актау динамично развивающийся город, который вносит весомый вклад в развитие экономики страны. Без сомнения, в успехах и достижениях родного города есть частичка труда каждого. Особые слова благодарности в этот день хочется сказать первостроителям, ветеранам, почетным жителям города, кто стоял у истоков строительства нашего города и вписал немало ярких страниц в его биографию. Их вклад в развитие города бесценен. За эти годы Актау достиг больших успехов. И сегодня наша общая задача сохранить и приумножить имеющиеся достижения, сделать наш город привлекательным для новых, интересных проектов и инноваций. В этот прекрасный праздник желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в добрых начинаниях и труде на благо и процветание любимого города, - выступил аким Актау Нурдаулет Килыбай.

С Днём города поздравил жителей Актау аким Нурдаулет Килыбай.Подборка фотоснимков Шевченко/Актау: «Было/стало» . Рассматривайте, узнавайте, ностальгируйте и удивляйтесь.Интересные факты из истории Актау.Кстати, в 1982 году снимался комедийный фильм «За счастьем», действия которого происходят в молодом строящемся городе Шевченко.А на спуске 4 микрорайона в 1986 году проходили съёмки клипа певицы Софии Ротару «Расплескалась осень».Строительство города Шевченко, 1970 год.