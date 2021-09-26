Вандалы испортили стены пещеры на Скальной тропе в Актау

- Не могу понять, как можно так взять и испортить красоту. Однозначно, они этого не ценят. Понимаю, если бы они сделали оригинальное граффити, а не это убожество. Мне было очень стыдно перед гостями, - возмущается Артур.

Надписи баллончиком с краской запечатлел сегодня ночью, 26 сентября, местный житель Артур, который привёл гостей города показать местную достопримечательность.Личности «художников», как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, будут устанавливать. Им грозит административная ответственность.Также в редакцию Lada.kz прислали видео, на котором девушка выцарапывает на стенах пещеры надписи. Автор видео возмутился её действиями. Она проигнорировала его. Полиция также устанавливает её личность.