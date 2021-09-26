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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:40

Просмотров: 1433

Вандалы испортили стены пещеры на Скальной тропе в Актау

Неизвестные сделали надписи в пещере на Скальной тропе.

Кадр видео
Надписи баллончиком с краской запечатлел сегодня ночью, 26 сентября, местный житель Артур, который привёл гостей города показать местную достопримечательность.

- Не могу понять, как можно так взять и испортить красоту. Однозначно, они этого не ценят. Понимаю, если бы они сделали оригинальное граффити, а не это убожество. Мне было очень стыдно перед гостями, - возмущается Артур.


Личности «художников», как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, будут устанавливать. Им грозит административная ответственность.





Также в редакцию Lada.kz прислали видео, на котором девушка выцарапывает на стенах пещеры надписи. Автор видео возмутился её действиями. Она проигнорировала его. Полиция также устанавливает её личность.



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Комментарии ( 5 )

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Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 19:25
Это явно отбитые на всю голову наркошы и наркокурьеры, которые уже никого не бояться не ментов пардон копов, а открыто бегают с баллончиками с краской делая свои метки и "автографы"ведь они наверняка осведомлены о том, что пресловутые камеры наружного наблюдения очередная БУТАФОРИЯ!!!! Скоро там вообще открыто будут ходить по большой и малой нужде.... Вообще полный трындец, какой такой культур-мультур...
 
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  • arelav_74
 TU-154 (Посетители) Сегодня, 18:43
Между Актауским городским отделом жилищно-коммунального хозяйства и ТОО «Самрук Строй-НС» 3 июля 2021 года заключен договор на техническое содержание Скальной тропы. Сумма договора составляет 40 388 534 тенге. Вот пусть изанимаются очисткой надписей
 
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  • arelav_74
 Sir S (Посетители) Сегодня, 18:40
Там кругом камеры. Неужели нельзя поработать с записью? Скорее всего они неработающие, впрочем как всегда. Полная профанация.
 
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  • Сухов.
  • Ingul
  • arelav_74
 Дизель (Посетители) Сегодня, 17:52
Цитата: синдбад
Пещерные люди,что от них можно ждать?

И!, таких много понаехало на Магышлак!...

Ну что!, гребанём по барыгам и бюрократам.
 
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  • Дизель
  • Empro
  • Ingul
  • arelav_74
 синдбад (Посетители) Сегодня, 17:27
Пещерные люди,что от них можно ждать?
 
 

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