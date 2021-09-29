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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:10

Просмотров: 1037

Аташка-турникмен вдохновил жителей Актау и рассказал секрет здоровья

Для поддержания прекрасной формы 82-летний Туркменбай Джумабаевич Турганбаев ежедневно занимается физкультурой.

Кадр видео
Пенсионера на спортивной площадке набережной 15 микрорайона заметил сегодня утром, 29 сентября, местный житель Гибрат Бектурганов, который решил снять его на видео.

По словам Гибрата Бектурганова, аксакал с лёгкостью подтянулся 20 раз на турнике и на брусьях. Молодой человек думал, что его возраст примерно 60-65 лет. Он удивился, когда узнал, что дедушке уже 82 года.

- Чтобы быть в форме, он посоветовал мне соблюдать режим питания. Кушать понемногу, четыре-пять раз в день. Раз в неделю должен быть один разгрузочный день, то есть ничего не есть, а выпивать только два-три литра воды. Это не диета, а разумный подход. И еще секрет активности заключается в позитивном настрое, - рассказал Гибрат Бектурганов.





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Комментарии ( 1 )

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12-й регион (Посетители) Сегодня, 17:32
аксакал с лёгкостью подтянулся 20 раз на турнике и на брусьях. Молодой человек думал, что его возраст примерно 60-65 лет. Он удивился, когда узнал, что дедушке уже 82 года.


Аксакалу,однозначно,---респект! bravo
Не каждый и в 50 лет сможет повторить это. Но автору надо дивиться тому,что сейчас 20-летние хлюпики не могут поднять свой вес на турнике даже 5 раз... foo ,а брусья вообще не знают,для чего нужны lol
 
 

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