Аташка-турникмен вдохновил жителей Актау и рассказал секрет здоровья

- Чтобы быть в форме, он посоветовал мне соблюдать режим питания. Кушать понемногу, четыре-пять раз в день. Раз в неделю должен быть один разгрузочный день, то есть ничего не есть, а выпивать только два-три литра воды. Это не диета, а разумный подход. И еще секрет активности заключается в позитивном настрое, - рассказал Гибрат Бектурганов.

Пенсионера на спортивной площадке набережной 15 микрорайона заметил сегодня утром, 29 сентября, местный житель Гибрат Бектурганов, который решил снять его на видео.По словам Гибрата Бектурганова, аксакал с лёгкостью подтянулся 20 раз на турнике и на брусьях. Молодой человек думал, что его возраст примерно 60-65 лет. Он удивился, когда узнал, что дедушке уже 82 года.