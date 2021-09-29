Назначен новый руководитель ДГД в Мангистау

Пост руководителя ДГД по Мангистауской области занял Серик Манзоров. Сегодня, 29 сентября, вице-министр финансов РК Данияр Жаналинов представил его коллективу и пожелал ему успехов в достижении поставленных задач.Серик Манзоров в разные годы занимал руководящие должности в территориальных подразделениях комитета государственных доходов.Последняя должность - заместитель руководителя ДГД по Нур-Султану, на которой он находился с мая 2019 года по сентябрь 2021 года.