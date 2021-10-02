Мангистау в числе аутсайдеров по количеству пожарных подразделений

В настоящее время в Мангистауской области насчитывается 13 действующих пожарных подразделений.Такое же число структурных единиц противопожарной службы и в Атырауской области.Меньше всего пожарных подразделений в Шымкенте. Их всего девять.Лидером является Восточно-Казахстанская область. Там действует 56 объектов.