Мангистау в числе аутсайдеров по количеству пожарных подразделений

Фото из архива lada.kz
В настоящее время в Мангистауской области насчитывается 13 действующих пожарных подразделений.
Такое же число структурных единиц противопожарной службы и в Атырауской области.
Меньше всего пожарных подразделений в Шымкенте. Их всего девять.
Лидером является Восточно-Казахстанская область. Там действует 56 объектов.
Такое же число структурных единиц противопожарной службы и в Атырауской области.
Меньше всего пожарных подразделений в Шымкенте. Их всего девять.
Лидером является Восточно-Казахстанская область. Там действует 56 объектов.
Оставьте свой комментарий первым.