Жители Актау спасли увязшую в грязи лошадь

На Бозжыру компания друзей отправилась вчера, 3 октября. По пути ребята заметили животное, которое сильно увязло в грязи и не могло самостоятельно двигаться.Тогда Алексей Диченский, Индира Шекерханова, Яна Дидерле и Иван Лесников с помощью подручных средств помогли лошади выбраться.- Лошадь увязла в очень холодной воде, а ребята её спасли. В итоге лошадь благополучно встала, - поделилась знакомая группы молодых людей.