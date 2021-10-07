В Актау из бронхов 49-летней женщины извлекли баранью косточку

По данным врачей медучреждения, баранья косточка «прожила» в бронхах 49-летней женщины целых 30 дней.- Что самое интересное, рентген, ранее проводимый в одной из клиник Жанаозена, не показывал присутствие инородного тела. При этом пациентку мучил удушающий кашель и кровь при кашле, – сообщили в клинике.Удалили женщине косточку за три минуты. Врачи извлекли инородный предмет размером четыре сантиметра.