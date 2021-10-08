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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 13:27

Просмотров: 1123

Строгий выговор получила медсестра детской инфекционной больницы Актау за укол просрочкой

Дисциплинарное наказание в виде строгого выговора получила медсестра детской инфекционной больницы Актау за использование лекарственного препарата с просроченной датой годности. Об этом сообщила Гульжан Ермекбаева, исполняющая обязанности директора Мангистауской областной детской больницы.

Фото родителей девочки
Наказание медсестра детской инфекционной больницы получила за введение лекарственного препарата девочке, возраст которой два года и четыре месяца.

- Медсестра призналась, принесла извинения. Пока наказали выговором, потому что у неё такая ситуация в первый раз. Состояние здоровья ребёнка стабильное, получает все препараты, - сообщила Гульжан Ермекбаева, исполняющая обязанности директора Мангистауской областной детской больницы.

При этом родителей ребёнка не устроило наказание в виде выговора. По их словам, состояние дочери резко ухудшилось после введения просроченного препарата. За сутки температура тела ребёнка несколько раз поднималась до 39 градусов.

Родители намерены добиться увольнения медработника, а также получить квоту в Национальный центр материнства и детства в Астане для оказания качественной медпомощи ребёнку.

Напомним, жительница Актау обвинила медсестру медицинского учреждения в халатности. Мама девочки утверждает, что её ребёнку ввели просроченное лекарство, после которого состояние здоровья резко ухудшилось.



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Комментарии ( 8 )

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Nezhniy (Посетители) Сегодня, 16:04
Цитата: 12-й регион
Поэтому я лично придерживаюсь принципа "Бей своих,чтобы чужие боялись!" Ни один руководитель не захочет оказаться на ранг ниже.

в корне неверно.
хотя вы можете считать по другому.
 
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  • Галина63
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 15:45
Цитата: Nezhniy
давайте всех руководителей тогда сразу за ошибки подчиненных растреливать?

Никто никого расстреливать не собирается. А вот понизить на пару месяцев в должности руководителя за головотяпство своего подчинённого стОило бы. Ведь у нас как? Руководители совсем не контролируют ничего,ему не положено,ведь у него есть зам. А у того другие "движения". Ему надо и тут урвать и там "замазать"...В общем, задницу не поднимут,пока не случится ЧП. Вот поэтому у нас вода холодная и грязная в кранах, поэтому батареи отопления холодные,деревья сохнут,брусчатка "плывёт" и т.д. и т.п. Долго можно перечислять!
Поэтому я лично придерживаюсь принципа "Бей своих,чтобы чужие боялись!" Ни один руководитель не захочет оказаться на ранг ниже. А для этого нужен контроль!
 
-3
  • 12-й регион
  • Wins
  • Галина63
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Nezhniy (Посетители) Сегодня, 14:55
Цитата: zhanino
когда стоит здоровье и жизнь человека, выговор, сразу увольнять с волчьим билетом,

завтра кто будет ставит уколы если вы всех выгоните? может сами займетесь этим?
Цитата: Cucu
Выговор и только медсестре?

правильно и Министру здравоохранения тоже надо влупить.
Цитата: 12-й регион
Тогда надо пока перевести Гульжан Ермекбаеву, исполняющую обязанности директора Мангистауской областной детской больницы в медсёстры, а директора в санитары!

давайте всех руководителей тогда сразу за ошибки подчиненных растреливать? ну а чего мелочиться?

никто не оспаривает важность соблюдения всех норм и требований, но никто и не застрахован от ошибки. всегда присутствует человеческий фактор. для начала надо разобраться и найти причину почему это произошло. а если сразу налево направо шашкой махать то скоро рубить некого будет.
 
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AnnaK. (Посетители) Сегодня, 14:37
Может, не было с хорошим сроком, поэтому уколола, что было. Или она специально это сделала?
 
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  • Галина63
 Cucu (Посетители) Сегодня, 14:37
Выговор и только медсестре?кто контролирует препараты на выдаче, должен же быть обход,проверять лекарства,просроченный парецатамол способен убить а тут препарат наверное посерьёзнее.а когда просишь показать что колят так врачи сразу В бычку
 
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  • Галина63
 zhanino (Посетители) Сегодня, 14:22
нельзя, когда стоит здоровье и жизнь человека, выговор, сразу увольнять с волчьим билетом, нет гарантии, что она еще раз так сделает или уже делала, многие же не обращают внимания
 
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  • Галина63
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 14:17
Пока наказали выговором, потому что у неё такая ситуация в первый раз.

О как! Тогда надо пока перевести Гульжан Ермекбаеву, исполняющую обязанности директора Мангистауской областной детской больницы в медсёстры, а директора в санитары! fuck
 
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Галина63 (Посетители) Сегодня, 13:55
... а также получить квоту в Национальный центр материнства и детства в Астане для оказания качественной медпомощи ребёнку.

Правильно за своего ребенка бороться нужно.
 
 

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