Строгий выговор получила медсестра детской инфекционной больницы Актау за укол просрочкой

Фото родителей девочки
Наказание медсестра детской инфекционной больницы получила за введение лекарственного препарата девочке, возраст которой два года и четыре месяца.
- Медсестра призналась, принесла извинения. Пока наказали выговором, потому что у неё такая ситуация в первый раз. Состояние здоровья ребёнка стабильное, получает все препараты, - сообщила Гульжан Ермекбаева, исполняющая обязанности директора Мангистауской областной детской больницы.
При этом родителей ребёнка не устроило наказание в виде выговора. По их словам, состояние дочери резко ухудшилось после введения просроченного препарата. За сутки температура тела ребёнка несколько раз поднималась до 39 градусов.
Родители намерены добиться увольнения медработника, а также получить квоту в Национальный центр материнства и детства в Астане для оказания качественной медпомощи ребёнку.
Напомним, жительница Актау обвинила медсестру медицинского учреждения в халатности. Мама девочки утверждает, что её ребёнку ввели просроченное лекарство, после которого состояние здоровья резко ухудшилось.
- Медсестра призналась, принесла извинения. Пока наказали выговором, потому что у неё такая ситуация в первый раз. Состояние здоровья ребёнка стабильное, получает все препараты, - сообщила Гульжан Ермекбаева, исполняющая обязанности директора Мангистауской областной детской больницы.
При этом родителей ребёнка не устроило наказание в виде выговора. По их словам, состояние дочери резко ухудшилось после введения просроченного препарата. За сутки температура тела ребёнка несколько раз поднималась до 39 градусов.
Родители намерены добиться увольнения медработника, а также получить квоту в Национальный центр материнства и детства в Астане для оказания качественной медпомощи ребёнку.
Напомним, жительница Актау обвинила медсестру медицинского учреждения в халатности. Мама девочки утверждает, что её ребёнку ввели просроченное лекарство, после которого состояние здоровья резко ухудшилось.