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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Вчера, 20:01

Просмотров: 2268

Беззастенчивая ложь? Деревья, не найденные специалистами от акимата, снимал на видео житель Актау до работы экскаватора

Житель Актау предоставил видеозапись места с деревьями в 12 микрорайоне Актау до того, как их снёс экскаватор.

Кадр видео
Деревья в 12 микрорайоне возле центра «Мередиан», которые так и не нашли коммунальщики, записал на видео житель Актау.

- Вот как выглядели деревья до того, как их вырубили, и как выглядело место через полчаса. Выбрано все, в том числе и корни, поэтому там ничего и не нашли. Где природоохранная прокуратура?, - пожаловался житель Актау.

Напомним, специалисты проверили место вырубки деревьев в 12 микрорайоне Актау и ничего не нашли. Погрузчик «выдрал» деревья в Актау.






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Комментарии ( 6 )

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Галина63 (Посетители) Сегодня, 00:13
Штраф им выписать за каждую веточку и побольше. А водителя экскаватора лишить прав на три года.
 
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Businessman (Посетители) Вчера, 22:16
Вся надежда на нового Акима области Нурлана Ногаева. Он - опытный и грамотный руководитель, который сможет навести порядок в этом болоте, под названием Акимат. Очень на это надеемся.
 
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 Феникс (Посетители) Вчера, 21:59
Наверное, ЛОЖЬ СКОРО УЗАКОНЯТ в нашей стране среди специалистов и всякого рода проверяющих! Ужасно, но мы скоро забудем, как выглядит правда!
 
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 Vohazab (Посетители) Вчера, 20:45
Автору жму руку за то, что не безразличны ему бездействия акимата Мангистау!
 
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 Pear (Посетители) Вчера, 20:27
Я и сам посмотрел сегодня, там и намека нет что деревья были, но они были. Живу рядом.
далее они скажут, что деревья были, а застройщик обещал посадить новые, еще больше и лучше, но потом. Когда вы всё забудете.
 
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 kolu411 (Посетители) Вчера, 20:14
Аким поменялся а акимат как занимался отписками так и занимается!
 
 

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