Беззастенчивая ложь? Деревья, не найденные специалистами от акимата, снимал на видео житель Актау до работы экскаватора

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Деревья в 12 микрорайоне возле центра «Мередиан», которые так и не нашли коммунальщики, записал на видео житель Актау.
- Вот как выглядели деревья до того, как их вырубили, и как выглядело место через полчаса. Выбрано все, в том числе и корни, поэтому там ничего и не нашли. Где природоохранная прокуратура?, - пожаловался житель Актау.
Напомним, специалисты проверили место вырубки деревьев в 12 микрорайоне Актау и ничего не нашли. Погрузчик «выдрал» деревья в Актау.
- Вот как выглядели деревья до того, как их вырубили, и как выглядело место через полчаса. Выбрано все, в том числе и корни, поэтому там ничего и не нашли. Где природоохранная прокуратура?, - пожаловался житель Актау.
Напомним, специалисты проверили место вырубки деревьев в 12 микрорайоне Актау и ничего не нашли. Погрузчик «выдрал» деревья в Актау.