Уволился директор футбольного клуба «Каспий» в Актау

Санжар Сейтказинов. Фото предоставила пресс-служба футбольного клуба «Каспий»
Как стало известно, Санжар Сейтказинов написал заявление по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности утверждён Алибек Урузгалиев. До этого он был генеральным менеджером клуба.
В эту субботу, 16 октября, футболисты «Каспия» встретятся с «Шахтёром» в Караганде.
- От имени футбольного клуба «Каспий» выражаем огромную благодарность Санжару Сейтказинову за проделанную работу в это сложное и кризисное время. В период пандемии клуб выполнил задачу и остался в Премьер-Лиге, - обратились в пресс-службе клуба.
В эту субботу, 16 октября, футболисты «Каспия» встретятся с «Шахтёром» в Караганде.
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