Уволился директор футбольного клуба «Каспий» в Актау

- От имени футбольного клуба «Каспий» выражаем огромную благодарность Санжару Сейтказинову за проделанную работу в это сложное и кризисное время. В период пандемии клуб выполнил задачу и остался в Премьер-Лиге, - обратились в пресс-службе клуба.

Как стало известно, Санжар Сейтказинов написал заявление по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности утверждён Алибек Урузгалиев. До этого он был генеральным менеджером клуба.В эту субботу, 16 октября, футболисты «Каспия» встретятся с «Шахтёром» в Караганде.