В Мангистау зарегистрировано семь случаев заражения коронавирусом

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По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 1895 человек, из них 24 в Мангистау. Также в стране за прошедшие сутки зафиксировано 99 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и восемь летальных случаев.
На сегодня в нашем регионе зарегистрирован 23 041 случай заболевания COVID-19.
На сегодня в нашем регионе зарегистрирован 23 041 случай заболевания COVID-19.
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