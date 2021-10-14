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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:49

Просмотров: 11

В Актау люди с ограниченными возможностями жалуются на несвоевременную выплату праздничного пособия

В Актау задерживают обязательные денежные выплаты ко Дню инвалидов Казахстана, который прошёл 10 октября. В Актауском городском отделе занятости и социальных программ заявили, что пособия будут выплачены после уточнения местного бюджета.

Иллюстрация к материалу
По словам людей с ограниченными возможностями, они должны были получить пособие ко Дню инвалидов, но до сегодняшнего дня выплаты задерживают.

- Значит на инсталляцию деньги нашли в бюджете города, а инвалидам на их праздник - День инвалидов РК, который был в воскресенье, денег нет в бюджете? Где обещанные 12 025 тенге? Собес разводит руками, говорят, не знаем, может после 20 числа. Совесть иметь надо, праздник прошел, а денег нет, - жалуются получатели пособий.

В Актауском городском отделе занятости и социальных программ заявили, что пособия будут выплачены после уточнения местного бюджета.

- Социальная помощь к праздникам: 1 октября - День пожилых людей, и второе воскресенье октября - День инвалидов, будет выплачена в начале ноября. Пособия на общую сумму 166,9 миллиона тенге получат 18 941 граждан, - рассказала Гульнар Хайрлиева, руководитель Актауского городского отдела занятости и социальных программ.



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