Жительницу Актау удивила квитанция за коммунальные услуги

фото из открытых источников
Женщина рассказала, что в квитанции указаны услуги за обслуживание домофона, но его в жилом доме нет больше 10 лет.
- Домофон в принципе в нашем доме работал около года, и от него осталась лишь дверь. Сломался он около 10 лет назад, и все это время никаких квитанций за его обслуживание не было, а тут появилась отдельная графа. Кроме этого, меня очень смущает сама квитанция. На ней не указано никаких адресов или телефонов, по которым можно было бы получить информацию, – рассказала Марина, жительница Актау.
Напомним, месяц назад в ТОО «ИВЦ» извинились перед жителями Актау за допущенные в квитанциях ошибки, в том числе номеров телефонов для обратной связи.
Автору статьи удалось найти номер телефона ответственного лица, но он не отвечает на звонки.
- Домофон в принципе в нашем доме работал около года, и от него осталась лишь дверь. Сломался он около 10 лет назад, и все это время никаких квитанций за его обслуживание не было, а тут появилась отдельная графа. Кроме этого, меня очень смущает сама квитанция. На ней не указано никаких адресов или телефонов, по которым можно было бы получить информацию, – рассказала Марина, жительница Актау.
Напомним, месяц назад в ТОО «ИВЦ» извинились перед жителями Актау за допущенные в квитанциях ошибки, в том числе номеров телефонов для обратной связи.
Автору статьи удалось найти номер телефона ответственного лица, но он не отвечает на звонки.
Оставьте свой комментарий первым.