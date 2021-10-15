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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 18:01

Просмотров: 141

Жительницу Актау удивила квитанция за коммунальные услуги

Жительница Актау рассказала, что ей принесли необычную квитанцию за коммунальные услуги.

фото из открытых источников
Женщина рассказала, что в квитанции указаны услуги за обслуживание домофона, но его в жилом доме нет больше 10 лет.

Жительницу Актау удивила квитанция за коммунальные услуги


- Домофон в принципе в нашем доме работал около года, и от него осталась лишь дверь. Сломался он около 10 лет назад, и все это время никаких квитанций за его обслуживание не было, а тут появилась отдельная графа. Кроме этого, меня очень смущает сама квитанция. На ней не указано никаких адресов или телефонов, по которым можно было бы получить информацию, – рассказала Марина, жительница Актау.

Напомним, месяц назад в ТОО «ИВЦ» извинились перед жителями Актау за допущенные в квитанциях ошибки, в том числе номеров телефонов для обратной связи.

Автору статьи удалось найти номер телефона ответственного лица, но он не отвечает на звонки.



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