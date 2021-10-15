Руководство «Buzachi Operating Ltd» в Мангистау ответило рабочим на требования о повышении зарплаты

Фото из архива lada.kz
Новые соглашения, если таковые будут достигнуты, планируется закрепить в коллективном договоре.
- Необходимо отметить что, заработная плата всех работников ФК «БОЛ» ежегодно индексируется согласно официальной ставке инфляции, установленной Национальным Банком Республики Казахстан. Кроме этого, с 1 января 2020 года, помимо условия по индексации, по соглашению с профсоюзом заработная плата всех работников ФК «БОЛ» была существенно увеличена. В период с мая по декабрь 2020 года производственная премия была уменьшена на 50% в связи с резким падением цен на нефть. Начиная с декабря 2020 года и по настоящее время премия выплачивается в 100% размере. Филиал компании «Бузачи Оперейтинг Лтд.» в полном объеме выполняет обязательства, установленные коллективным договором, и строго соблюдает трудовое законодательство Республики Казахстан. В настоящее время работники находятся на рабочих местах, руководителями структурных подразделений проводится разъяснительная работа среди сотрудников о предложении работодателя начать переговорный процесс с профсоюзом. Производственный процесс идет в нормальном режиме, забастовок и акций протеста на месторождении Северные Бузачи не имеется, – сообщили в пресс-службе компании.
Напомним, видеообращения к президенту РК записали рабочие нефтяной компании. Они требуют увеличения заработной платы.
- Необходимо отметить что, заработная плата всех работников ФК «БОЛ» ежегодно индексируется согласно официальной ставке инфляции, установленной Национальным Банком Республики Казахстан. Кроме этого, с 1 января 2020 года, помимо условия по индексации, по соглашению с профсоюзом заработная плата всех работников ФК «БОЛ» была существенно увеличена. В период с мая по декабрь 2020 года производственная премия была уменьшена на 50% в связи с резким падением цен на нефть. Начиная с декабря 2020 года и по настоящее время премия выплачивается в 100% размере. Филиал компании «Бузачи Оперейтинг Лтд.» в полном объеме выполняет обязательства, установленные коллективным договором, и строго соблюдает трудовое законодательство Республики Казахстан. В настоящее время работники находятся на рабочих местах, руководителями структурных подразделений проводится разъяснительная работа среди сотрудников о предложении работодателя начать переговорный процесс с профсоюзом. Производственный процесс идет в нормальном режиме, забастовок и акций протеста на месторождении Северные Бузачи не имеется, – сообщили в пресс-службе компании.
Напомним, видеообращения к президенту РК записали рабочие нефтяной компании. Они требуют увеличения заработной платы.
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