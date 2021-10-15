«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 15 Октября
+17...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.77 KZT
  • €1 = 494.28 KZT
  • 1 RUB = 5.95 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 18:08

Просмотров: 3

Руководство «Buzachi Operating Ltd» в Мангистау ответило рабочим на требования о повышении зарплаты

Сесть за стол переговоров с рабочими предложило руководство «Buzachi Operating Ltd». Проведение встречи намечено на 18 октября. Об этом сообщили в компании «Buzachi Operating Ltd».

Фото из архива lada.kz
Новые соглашения, если таковые будут достигнуты, планируется закрепить в коллективном договоре.

- Необходимо отметить что, заработная плата всех работников ФК «БОЛ» ежегодно индексируется согласно официальной ставке инфляции, установленной Национальным Банком Республики Казахстан. Кроме этого, с 1 января 2020 года, помимо условия по индексации, по соглашению с профсоюзом заработная плата всех работников ФК «БОЛ» была существенно увеличена. В период с мая по декабрь 2020 года производственная премия была уменьшена на 50% в связи с резким падением цен на нефть. Начиная с декабря 2020 года и по настоящее время премия выплачивается в 100% размере. Филиал компании «Бузачи Оперейтинг Лтд.» в полном объеме выполняет обязательства, установленные коллективным договором, и строго соблюдает трудовое законодательство Республики Казахстан. В настоящее время работники находятся на рабочих местах, руководителями структурных подразделений проводится разъяснительная работа среди сотрудников о предложении работодателя начать переговорный процесс с профсоюзом. Производственный процесс идет в нормальном режиме, забастовок и акций протеста на месторождении Северные Бузачи не имеется, – сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, видеообращения к президенту РК записали рабочие нефтяной компании. Они требуют увеличения заработной платы.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика