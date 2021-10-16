Пограничники задержали более 40 браконьеров на Каспии

В октябре пограничники Казахстана и России проводят совместные оперативно-профилактические мероприятия по пресечению браконьерской деятельности в акватории Каспийского моря.На сегодня им удалось задержать более 40 граждан Казахстана, которые занимались браконьерством.У нарушителей было изъято около 20 000 метров рыболовных сетей, свыше шести тысяч крючков. Также 13 осетров и более 3 000 частиковых рыб, которые были выпущены в естественную среду обитания.Предотвращенный экономический ущерб государству составил более 60 миллионов тенге.