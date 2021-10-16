Ни солярки, ни денег: Житель Акшукура заплатил 150 тысяч тенге за несуществующий дизель

- Помните, что низкая стоимость товара должна уже вызвать подозрение. Если продавец требует перечислить ему полную или частичную предоплату за приобретаемый товар, подумайте, насколько вы готовы доверять незнакомому человеку, - предупредили в полиции.

По словам заявителя, некий мужчина обещал ему доставить дизельное топливо и запросил за это 150 тысяч тенге. Однако мужчина не дождался ни солярки, ни возврата денег.Сотрудники полиции задержали жителя села Акшукур.По данному факту ведётся расследование по статье 190 УК РК (Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием).Наказание предусматривает штраф в размере до 1000 месячных расчётных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.