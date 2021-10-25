Не обращая внимание на мнения горожан, акимат Актау продолжает реализацию проекта с пластиковыми тюльпанами и хлипкими качелями

Тюльпаны
В акимате Актау сообщили, что в настоящее время на объектах "Цветочное поле» и «Качели трио» продолжаются монтажные работы. На объекте «Цветочное поле» ведутся работы по установке программы ночного декаративного освещения.
- По поводу сломанных качелей подрядчику дано поручение о восстановлении. На сегодняшний день работы полностью не завершены и не сданы в эксплуатацию. После завершения и принятия на баланс акимата города данные объекты также будут обслуживаться подрядной организацией за свой счёт, согласно гарантийному сроку, указанному в договоре, - сообщили в акимате Актау.
В акимате также прокомментировали поломанные тюльпаны и качели, обвинив в этом горожан.
- Качели ещё тоже не сданы в эксплуатацию. Подрядная организация еще проводит работы по монтажу, но однако на сегодняшний день уже есть факты вандализма как по качелям, так и по тюльпанам, - сообщил Айбек Ербулеков, заведующий коммунального сектора городского отдела ЖКХ.
Напомним, пластиковые тюльпаны за 15 миллионов тенге в центре Актау начали разваливаться. Работу по благоустройству сняла на фото 13 октября местная жительница.
Пластиковые цветы чиновники назвали декоративным «Цветочным полем». Стоимость проекта оценивалась в 15 404 000 тенге.
Позже стало известно, кто принял решение установить пластиковые тюльпаны.
Горожан возмутило кустарное подключение пластиковых тюльпанов.
В акимате объяснили подключение без соблюдения мер безопасности.
Начали ломаться и новые качели.
- По поводу сломанных качелей подрядчику дано поручение о восстановлении. На сегодняшний день работы полностью не завершены и не сданы в эксплуатацию. После завершения и принятия на баланс акимата города данные объекты также будут обслуживаться подрядной организацией за свой счёт, согласно гарантийному сроку, указанному в договоре, - сообщили в акимате Актау.
В акимате также прокомментировали поломанные тюльпаны и качели, обвинив в этом горожан.
- Качели ещё тоже не сданы в эксплуатацию. Подрядная организация еще проводит работы по монтажу, но однако на сегодняшний день уже есть факты вандализма как по качелям, так и по тюльпанам, - сообщил Айбек Ербулеков, заведующий коммунального сектора городского отдела ЖКХ.
Напомним, пластиковые тюльпаны за 15 миллионов тенге в центре Актау начали разваливаться. Работу по благоустройству сняла на фото 13 октября местная жительница.
Пластиковые цветы чиновники назвали декоративным «Цветочным полем». Стоимость проекта оценивалась в 15 404 000 тенге.
Позже стало известно, кто принял решение установить пластиковые тюльпаны.
Горожан возмутило кустарное подключение пластиковых тюльпанов.
В акимате объяснили подключение без соблюдения мер безопасности.
Начали ломаться и новые качели.