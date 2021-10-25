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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 18:18

Просмотров: 725

Не обращая внимание на мнения горожан, акимат Актау продолжает реализацию проекта с пластиковыми тюльпанами и хлипкими качелями

Монтаж «Цветочного поля» ещё не закончен. Сломанные тюльпаны компания будет переделывать за свой счёт. Об этом сообщили в акимате Актау.

Тюльпаны
В акимате Актау сообщили, что в настоящее время на объектах "Цветочное поле» и «Качели трио» продолжаются монтажные работы. На объекте «Цветочное поле» ведутся работы по установке программы ночного декаративного освещения.

- По поводу сломанных качелей подрядчику дано поручение о восстановлении. На сегодняшний день работы полностью не завершены и не сданы в эксплуатацию. После завершения и принятия на баланс акимата города данные объекты также будут обслуживаться подрядной организацией за свой счёт, согласно гарантийному сроку, указанному в договоре, - сообщили в акимате Актау.

В акимате также прокомментировали поломанные тюльпаны и качели, обвинив в этом горожан.

- Качели ещё тоже не сданы в эксплуатацию. Подрядная организация еще проводит работы по монтажу, но однако на сегодняшний день уже есть факты вандализма как по качелям, так и по тюльпанам, - сообщил Айбек Ербулеков, заведующий коммунального сектора городского отдела ЖКХ.

Напомним, пластиковые тюльпаны за 15 миллионов тенге в центре Актау начали разваливаться. Работу по благоустройству сняла на фото 13 октября местная жительница.

Пластиковые цветы чиновники назвали декоративным «Цветочным полем». Стоимость проекта оценивалась в 15 404 000 тенге.

Позже стало известно, кто принял решение установить пластиковые тюльпаны.

Горожан возмутило кустарное подключение пластиковых тюльпанов.
В акимате объяснили подключение без соблюдения мер безопасности.

Начали ломаться и новые качели.



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Комментарии ( 2 )

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Kitcat (Посетители) Сегодня, 19:37
Подрядная организация еще проводит работы по монтажу, но однако на сегодняшний день уже есть факты вандализма как по качелям, так и по тюльпанам


Факт вандализма это возведение этого убожества.
 
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Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 18:36
Это знаете,что напоминает...одну мудрую поговорку про наших никчемных чинуш....а Мыши плакали, кололись...но продолжали жрать КАКТУС
 
 

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