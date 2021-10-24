Новые качели в центре Актау начали ломаться

- А может, это и вовсе не качели, а архитектурная форма, которая не предназначена для раскачиваний. Всё сделано «на соплях», аж, слов нет, - возмущается местная жительница Гульзия.

Новый объект благоустройства появился у флагштока в 12 микрорайоне и уже начал ломаться.Цепи, которыми были прикреплены сиденья качелей к земле, оторваны.Установкой «Современной юрты» занималась компания «Clover media group». Стоимость объекта составила 5 578 000 тенге.Напомним, на набережной Актау установили качели почти за 5 миллионов тенге.Ранее были установлены инсталляция «Звёздное небо» и пластиковое «Цветочное поле» Кто принял решение установить пластиковые тюльпаны в Актау за 15 миллионов тенге, рассказали в городском акимате.