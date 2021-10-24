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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 21:46

Просмотров: 1499

Новые качели в центре Актау начали ломаться

Декоративная «Современная юрта» с качелями уже выходит из строя.

Фото Рашида Исмагилова
Новый объект благоустройства появился у флагштока в 12 микрорайоне и уже начал ломаться.

Новые качели в центре Актау начали ломаться


Цепи, которыми были прикреплены сиденья качелей к земле, оторваны.

- А может, это и вовсе не качели, а архитектурная форма, которая не предназначена для раскачиваний. Всё сделано «на соплях», аж, слов нет, - возмущается местная жительница Гульзия.


Новые качели в центре Актау начали ломаться


Установкой «Современной юрты» занималась компания «Clover media group». Стоимость объекта составила 5 578 000 тенге.



Напомним, на набережной Актау установили качели почти за 5 миллионов тенге.

Ранее были установлены инсталляция «Звёздное небо» и пластиковое «Цветочное поле».

Кто принял решение установить пластиковые тюльпаны в Актау за 15 миллионов тенге, рассказали в городском акимате.



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Комментарии ( 4 )

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Vladimir00 (Посетители) Сегодня, 01:53
писать не могу одни маты на уме.
 
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diger (Посетители) Вчера, 23:47
Трешак, верните деньги государству, и заберите обратно свои поделки, есть гарантия на товар...
 
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  • GuF
  • Юрий Спассков
  • Fargo
 12-й регион (Посетители) Вчера, 23:06
Цепи, которыми были прикреплены сиденья качелей к земле, оторваны.

Был сегодня там ровно минуту. look Дикари! Какие вам качели? Вам только 6-метровое бревно повесить на якорной цепи и то... умудритесь сломать-порвать... draznilka
 
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  • Maximus
  • 618965450
  • Kain-Livesy
  • kolu411
  • diger
 Mihabadboy (Посетители) Вчера, 22:13
А вы видели, как выглядят, эти, ‘новые тюльпаны’?
Сегодня проезжал, половина валяется, типа панели, криво лежать, относительно друг друга. Эту инсталляцию, уже приняли в работу? Вообще-то, нормальные хозяйственники, гонят в шею, таких работников и деньги, с затратами (пеней), забирают себе (в бюджет). Когда же, вы уже нажретесь?
 
 

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