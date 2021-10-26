В Актау компания планирует увеличить площадь «Цветочного поля»

Фото из архива
Как сообщает телеканал «Хабар 24», подрядчики и чиновники назвали причину поломки тюльпанов на цветочном поле, которое только начали устанавливать. Строители и местные власти уверены, что виноваты вандалы. Из больше, чем трех тысяч тюльпанов сломанными оказались порядка 300. В фирме сообщают, что монтаж инсталляции еще не завершен, лампочки меняют, электропроводку все еще протягивают и изолируют.
- Еще не все цветы установили, основание еще не полностью готово, поэтому мы просим вас набраться терпения, дождаться запуска конструкции по «Цветочнму полю». Так как это вещь индивидуальная и была привязка к местности, сроки сдвинулись. По договору время еще есть, - сказал Олжас Нурланов, директор по производству компании-подрядчика.
Завершить работы компания планирует в ближайшее время. Даже вместо заявленных в проекте 200 квадратных метров, на которых должны были разместиться тюльпаны, фирма хочет увеличить площадь до 275 квадратов.
- Подрядчик обязуется за свой счет полностью завершить данные работы, после завершения обслуживания данного объекта подрядчик за собственные средства будет ремонтировать, - говорит Айбек Ерболеков, заведующий коммунальным сектором отдела ЖКХ акимата Актау.
Сами актаусцы в такой скорой поломке винят как вандалов, так и самих строителей, считая, что проект мог быть выполнен некачественно.
Напомним, пластиковые тюльпаны за 15 миллионов тенге в центре Актау начали разваливаться. Работу по благоустройству сняла на фото 13 октября местная жительница.
Пластиковые цветы чиновники назвали декоративным «Цветочным полем». Стоимость проекта оценивалась в 15 404 000 тенге.
Позже стало известно, кто принял решение установить пластиковые тюльпаны.
Горожан возмутило кустарное подключение пластиковых тюльпанов.
В акимате объяснили подключение без соблюдения мер безопасности.
Начали ломаться и новые качели.
- Еще не все цветы установили, основание еще не полностью готово, поэтому мы просим вас набраться терпения, дождаться запуска конструкции по «Цветочнму полю». Так как это вещь индивидуальная и была привязка к местности, сроки сдвинулись. По договору время еще есть, - сказал Олжас Нурланов, директор по производству компании-подрядчика.
Завершить работы компания планирует в ближайшее время. Даже вместо заявленных в проекте 200 квадратных метров, на которых должны были разместиться тюльпаны, фирма хочет увеличить площадь до 275 квадратов.
- Подрядчик обязуется за свой счет полностью завершить данные работы, после завершения обслуживания данного объекта подрядчик за собственные средства будет ремонтировать, - говорит Айбек Ерболеков, заведующий коммунальным сектором отдела ЖКХ акимата Актау.
Сами актаусцы в такой скорой поломке винят как вандалов, так и самих строителей, считая, что проект мог быть выполнен некачественно.
Напомним, пластиковые тюльпаны за 15 миллионов тенге в центре Актау начали разваливаться. Работу по благоустройству сняла на фото 13 октября местная жительница.
Пластиковые цветы чиновники назвали декоративным «Цветочным полем». Стоимость проекта оценивалась в 15 404 000 тенге.
Позже стало известно, кто принял решение установить пластиковые тюльпаны.
Горожан возмутило кустарное подключение пластиковых тюльпанов.
В акимате объяснили подключение без соблюдения мер безопасности.
Начали ломаться и новые качели.