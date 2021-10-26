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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:50

Просмотров: 1926

В Актау компания планирует увеличить площадь «Цветочного поля»

Пластмассовые тюльпаны в центре Актау пришли в негодность. По мнению чиновников и подрядчиков, из-за вандалов, которые топчут «Цветочное поле». Но, несмотря ни на что, авторы проекта намерены расширить площадь так называемых украшений с 200 до 275 квадратных метров, передает телеканал «Хабар 24».

Фото из архива
Как сообщает телеканал «Хабар 24», подрядчики и чиновники назвали причину поломки тюльпанов на цветочном поле, которое только начали устанавливать. Строители и местные власти уверены, что виноваты вандалы. Из больше, чем трех тысяч тюльпанов сломанными оказались порядка 300. В фирме сообщают, что монтаж инсталляции еще не завершен, лампочки меняют, электропроводку все еще протягивают и изолируют.

- Еще не все цветы установили, основание еще не полностью готово, поэтому мы просим вас набраться терпения, дождаться запуска конструкции по «Цветочнму полю». Так как это вещь индивидуальная и была привязка к местности, сроки сдвинулись. По договору время еще есть, - сказал Олжас Нурланов, директор по производству компании-подрядчика.

Завершить работы компания планирует в ближайшее время. Даже вместо заявленных в проекте 200 квадратных метров, на которых должны были разместиться тюльпаны, фирма хочет увеличить площадь до 275 квадратов.

- Подрядчик обязуется за свой счет полностью завершить данные работы, после завершения обслуживания данного объекта подрядчик за собственные средства будет ремонтировать, - говорит Айбек Ерболеков, заведующий коммунальным сектором отдела ЖКХ акимата Актау.

Сами актаусцы в такой скорой поломке винят как вандалов, так и самих строителей, считая, что проект мог быть выполнен некачественно.

Напомним, пластиковые тюльпаны за 15 миллионов тенге в центре Актау начали разваливаться. Работу по благоустройству сняла на фото 13 октября местная жительница.

Пластиковые цветы чиновники назвали декоративным «Цветочным полем». Стоимость проекта оценивалась в 15 404 000 тенге.

Позже стало известно, кто принял решение установить пластиковые тюльпаны.

Горожан возмутило кустарное подключение пластиковых тюльпанов.

В акимате объяснили подключение без соблюдения мер безопасности.

Начали ломаться и новые качели.




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Комментарии ( 10 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 21:07
Это особенно актуально в преддверии зимы. uhmylka
 
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 cas277cas (Посетители) Сегодня, 19:16
Так как это вещь индивидуальная и была привязка к местности, сроки сдвинулись. По договору время еще есть, - сказал Олжас Нурланов, директор по производству компании-подрядчика.

Вещь????Вы в своем уме?Блин,миксер мне в глаза!Это не вещь-это уродство и полнейший отстой!Сроки сдвинулись...Пипец! Башни у Вас всех сдвинулись,кто реализовывал и подписывал это чуто-юдо!Интересно через сколько это позорище замкнет и сгорит? popa
 
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  • Бродяга
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  • Космос
  • damik
  • TU-154
  • ak12
 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 17:10
Знаете если честно говоря но увы это убожество его даже трудно назвать инсталляцией... Да ещё на 15 лямов...эти все "фантики" из очередного одноразового китайского Г...НА...но даже на миллион тенге не тянут...да и то зная какого сейчас качества китайской быстро разрушающийся пластмассы то всё это очередной выброс денежных средств ...а не легче и без больших затрат горе акиматовским чинушам было бы закупить все теже семена живых многолетних цветов с обновлённым газоном...Ведь кто-то из чинуш должен быть привлечен к уголовной ответственности за растрату казённых денежных средств на дешёвые и не нужные фантики....но из-за коррумпированности самого аппарата акимата они это побоятся сделать....а потом ещё удивляемся,что Казахстан занимает сейчас в мире одно из ведущих мест по коррупции и бюрократии..
 
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  • shurik_kz11
 almaty2018 (Посетители) Сегодня, 16:32
Лучше бы маленькой девочке помогли бы, а не вот это вот всё. Как раз 15 млн. тенге не хватает.
Приоритеты государства конечно не в ту степь давно уже.

https://www.lada.kz/help_wanted/96063-trebuetsya-pomosch.html
 
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  • Науменко Наталия
 TU-154 (Посетители) Сегодня, 16:32
Пусть акимат пост полиции рядом установит, это должно стать делом принципа для акимата, сохранить потомкам пластиковое поле пластмассовых тюльпанов, посаженных за миллионы народных денег
 
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 Космос (Посетители) Сегодня, 16:31
Какие такие вандалы? Площадь перед облакиматом утыкана камерами видеонаблбдения, поэтому вандалов вычислить нет проблем. Вычислили, поймали, предъявили? Нет?
В данном случае вандалы это те, кто влепил это убожество в центре города.
Нет, не убожество, пошлятина...
 
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 TU-154 (Посетители) Сегодня, 16:19
Главный лозунг, которым пронизан практически весь управленческий аппарат, — это обогащаться. Поэтому у нас воруют всегда и при любой возможности. Коррупция по факту стала неотъемлемой частью всей нашей системы управления.
 
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 12-й регион (Посетители) Сегодня, 16:07
- Подрядчик обязуется за свой счет полностью завершить данные работы,

Оба-на! А за чей счёт ещё? Вам 15 миллионов мало? Это убожество и 1,5 миллиона не стОит.

...Даже вместо заявленных 200 квадратных метров, фирма хочет увеличить площадь до 275 квадратов...

lol Ух тыыыы! Цифрой хотели удивить! 75 квадратов--это всего на 7 метров эта хренотень станет длиньше...Щедро! Браво! applause
 
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 diger (Посетители) Сегодня, 16:07
Пластиковые тюльпаны, покрытие, не могут существовать долго, это же ослу понятно, но деньги надо освоить, мнение горожан побоку. Коррупция достигла таких масштабов, завтра они картонные цветы воткнут, и проканает, никто же не возмущается. Везде рулят блат, взятки, свои люди, а деньги вот они, бери нехочу.
 
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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 15:00
Подрядчик обязуется за свой счет полностью завершить данные работы

неслыханная щедрость от подрядчка за полный швах за 15 лямов lol
 
 

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