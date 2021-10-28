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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:25

Просмотров: 702

«Слышащее государство»? Как рассчитали стоимость инсталляции с тюльпанами в Актау

Редакция ожидает от городских властей смету расчёта стоимости материалов, работ и других затрат по возведению инсталляции с пластиковыми тюльпанами.

Фото из архива Lada.kz
В связи с категорической реакцией жителей на работы по монтажу инсталляции «Цветочное поле» стоимостью 15 миллионов тенге просим акимат Актау предоставить для публикации смету затрат на один квадратный метр данной инсталляции.

Так как смета – неотъемлемая часть договора, в ней отображён расчёт, в котором расписано, сколько денег нужно, чтобы выполнить весь необходимый объём работ, применяемых материалов и средств. В цене договора указывается цена, которая отражена в смете и в дальнейшем от этой сметы ведётся вся работа по строительству и монтажу объекта.

Предоставление жителям города этих данных не подпадает под категорию разглашения коммерческой тайны, так как финансирование объекта производится из городского бюджета, является публичным объектом и возводится в общественном месте.

Публикация этих данных может поспособствовать реализации чиновниками Актау одного из тезисов Послания главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 1 сентября 2021 года о главном принципе «Слышащего государства» – работать в интересах граждан.



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Комментарии ( 5 )

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  • bekenova
 Valderrama (Посетители) Сегодня, 12:08
"Только через мой труп" - подумал чиновник, получив запрос от редакции...
 
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  • Космос
 Vohazab (Посетители) Сегодня, 12:07
В Слышащем государстве неслышащий окемат Актау. Уже две недели Лада поднимает вопрос с этими злосчастными тюльпанами, и никакой реакции от чиновников. По принципу: а Васька слушает, да ест.
 
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  • Космос
  • bekenova
 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 12:02
Сейчас" разродиться" наш коррумпированный аппарат акимата.... окажется,что эти китаезные,одноразовые погремушки виде гирлянд и искусственных из саморазрушающейся пластмассы цветов ...все они покрыты стразами из алмазной пыли с напылением из сусального золота и покрыты энными каратами алмазов да бриллиантов....и СМЕХ И ГРЕХ... Да на пресловутой торговой площадке ALIEXPRESS они закупались где теже самые дешманские гирлянды ввиде "вырви мне глаза слёзное небо" стоят там от 300 тенге если оптом брать....а теже самые а ля "жёлтые" тюльпаны.. привет от Наташи Королевой....ой пардон айт момент красные ....со встроенными ,одноразовыми светодиодами от 100-160 тенге если оптом....что закономерно сами китайцы эти свои убожества у себя не лепят...а изготавливают для третьих стран отсталого мира типа СНГ...
 
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  • TU-154
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 12-й регион (Посетители) Сегодня, 11:36
Редакция ожидает от городских властей смету расчёта стоимости материалов, работ и других затрат по возведению инсталляции с пластиковыми тюльпанами.


А почему только с тюльпанами? Людям интересно знать расчёт по каждому объекту: "качели", "юрта" и "слёзное небо" (лично меня больше интересует именно этот объект)
Надо составлять петицию umnik
 
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Adai11 (Посетители) Сегодня, 11:33
Слышащее государство - они только своих и слушают
Смета - дождетесь его, после подписания акта о приемке ah1n1
 
 

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