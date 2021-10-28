«Слышащее государство»? Как рассчитали стоимость инсталляции с тюльпанами в Актау

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В связи с категорической реакцией жителей на работы по монтажу инсталляции «Цветочное поле» стоимостью 15 миллионов тенге просим акимат Актау предоставить для публикации смету затрат на один квадратный метр данной инсталляции.



Так как смета – неотъемлемая часть договора, в ней отображён расчёт, в котором расписано, сколько денег нужно, чтобы выполнить весь необходимый объём работ, применяемых материалов и средств. В цене договора указывается цена, которая отражена в смете и в дальнейшем от этой сметы ведётся вся работа по строительству и монтажу объекта.



Предоставление жителям города этих данных не подпадает под категорию разглашения коммерческой тайны, так как финансирование объекта производится из городского бюджета, является публичным объектом и возводится в общественном месте.



Публикация этих данных может поспособствовать реализации чиновниками Актау одного из тезисов Послания главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 1 сентября 2021 года о главном принципе «Слышащего государства» – работать в интересах граждан.