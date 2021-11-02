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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:25

Просмотров: 601

Причина подорожания газа в Мангистау: в ноябре 70 процентов объёма топлива продаётся через электронные торги

К январю 2022 года ожидается переход на электронную торговлю на 100%. В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Мангистауской области прокомментировали ситуацию со сжиженным нефтяным газом в регионе.

Иллюстративное фото из открытых источников
В управлении энергетики и ЖКХ региона сообщили, что подорожание газа связано с переходом на электронную торговлю.

- В целях снижения прозрачности и коррупционных рисков в разрезе сжиженного нефтяного газа поэтапно до конца года планируется провести полную электронную торговлю (100 процентов к январю 2022 года). На ноябрь 70 процентов объёма СНГ осуществляется посредством электронной торговли. Переход к электронной торговле повысит инвестиционную привлекательность отрасли и сформирует экономически обоснованные цены СНГ, что позволит модернизировать казахский газоперерабатывающий завод, который является единственным предприятием-производителем газа, бесперебойно работающим с 1973 года, где износ оборудования основных средств составляет 90 процентов. Выход из строя данного завода грозит полным прекращением поставок сжиженного нефтяного газа в регион, - отметили в управлении энергетики и ЖКХ.

В ведомстве считают, что продажи на бирже обеспечивают прозрачность сделок на этом рынке и способствуют предотвращению теневого экспорта сжиженной продукции.

- Кроме того, цены на газ, полученный через электронные торговые площадки, будут формироваться самим рынком. В настоящее время в Мангистауской области цены на сжиженный нефтяной газ являются самыми низкими по сравнению с другими регионами республики, - отметили в управлении.

В ведомстве добавили, что наш регион является одним из крупнейших потребителей сжиженного нефтяного газа (СНГ). Потребность в СНГ составляет 18 тысяч тонн в месяц. Казахский газоперерабатывающий завод производит 14,5 тысячи тонн, ещё часть топлива поставляет Атырауский нефтеперерабатывающий завод - 3,5 тысячи тонн.

Напомним, в социальных сетях актауские водители сообщили, что цены на сжиженный газ на ряде заправок города повысились до 80 тенге за литр топлива.



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Комментарии ( 4 )

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motor (Посетители) Сегодня, 14:00
"В целях снижения прозрачности" В точку!!!!
 
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 Beluy (Посетители) Сегодня, 13:54
- В целях снижения прозрачности
 
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 diger (Посетители) Сегодня, 13:51
Вот скажите огурцы на грядке, и в 2000 км от от неё, тоже на электронной бирже продают? Не может товар в месте производства, стоить столько же, что и в тысячах километрах от места производства. Это жульё на верху наваривается, а народу лапшу вешает.
 
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  • diger
  • motor
 Ingul (Посетители) Сегодня, 13:40
Если электронные торги будут 100%, то значит газ подорожает еще на 30%?
Оказывается все так просто, а я то думал... uhmylka
Потом к этому еще прибавят сговор продавцов газа.
 
 

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