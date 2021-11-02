Причина подорожания газа в Мангистау: в ноябре 70 процентов объёма топлива продаётся через электронные торги

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В управлении энергетики и ЖКХ региона сообщили, что подорожание газа связано с переходом на электронную торговлю.
- В целях снижения прозрачности и коррупционных рисков в разрезе сжиженного нефтяного газа поэтапно до конца года планируется провести полную электронную торговлю (100 процентов к январю 2022 года). На ноябрь 70 процентов объёма СНГ осуществляется посредством электронной торговли. Переход к электронной торговле повысит инвестиционную привлекательность отрасли и сформирует экономически обоснованные цены СНГ, что позволит модернизировать казахский газоперерабатывающий завод, который является единственным предприятием-производителем газа, бесперебойно работающим с 1973 года, где износ оборудования основных средств составляет 90 процентов. Выход из строя данного завода грозит полным прекращением поставок сжиженного нефтяного газа в регион, - отметили в управлении энергетики и ЖКХ.
В ведомстве считают, что продажи на бирже обеспечивают прозрачность сделок на этом рынке и способствуют предотвращению теневого экспорта сжиженной продукции.
- Кроме того, цены на газ, полученный через электронные торговые площадки, будут формироваться самим рынком. В настоящее время в Мангистауской области цены на сжиженный нефтяной газ являются самыми низкими по сравнению с другими регионами республики, - отметили в управлении.
В ведомстве добавили, что наш регион является одним из крупнейших потребителей сжиженного нефтяного газа (СНГ). Потребность в СНГ составляет 18 тысяч тонн в месяц. Казахский газоперерабатывающий завод производит 14,5 тысячи тонн, ещё часть топлива поставляет Атырауский нефтеперерабатывающий завод - 3,5 тысячи тонн.
Напомним, в социальных сетях актауские водители сообщили, что цены на сжиженный газ на ряде заправок города повысились до 80 тенге за литр топлива.
- В целях снижения прозрачности и коррупционных рисков в разрезе сжиженного нефтяного газа поэтапно до конца года планируется провести полную электронную торговлю (100 процентов к январю 2022 года). На ноябрь 70 процентов объёма СНГ осуществляется посредством электронной торговли. Переход к электронной торговле повысит инвестиционную привлекательность отрасли и сформирует экономически обоснованные цены СНГ, что позволит модернизировать казахский газоперерабатывающий завод, который является единственным предприятием-производителем газа, бесперебойно работающим с 1973 года, где износ оборудования основных средств составляет 90 процентов. Выход из строя данного завода грозит полным прекращением поставок сжиженного нефтяного газа в регион, - отметили в управлении энергетики и ЖКХ.
В ведомстве считают, что продажи на бирже обеспечивают прозрачность сделок на этом рынке и способствуют предотвращению теневого экспорта сжиженной продукции.
- Кроме того, цены на газ, полученный через электронные торговые площадки, будут формироваться самим рынком. В настоящее время в Мангистауской области цены на сжиженный нефтяной газ являются самыми низкими по сравнению с другими регионами республики, - отметили в управлении.
В ведомстве добавили, что наш регион является одним из крупнейших потребителей сжиженного нефтяного газа (СНГ). Потребность в СНГ составляет 18 тысяч тонн в месяц. Казахский газоперерабатывающий завод производит 14,5 тысячи тонн, ещё часть топлива поставляет Атырауский нефтеперерабатывающий завод - 3,5 тысячи тонн.
Напомним, в социальных сетях актауские водители сообщили, что цены на сжиженный газ на ряде заправок города повысились до 80 тенге за литр топлива.