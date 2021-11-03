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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:37

Просмотров: 3254

Мужчина потребовал вернуть калым после развода в Мангистау

Спустя два года совместного брака супруг подал на развод, потребовав жену и её родственников вернуть ему калым. Приговор по данному делу озвучила пресс-служба Мангистауского областного суда.

Фото из доступных источников
Истец обратился в суд с иском о взыскании с ответчика и её родителей 800 000 тенге, золотых украшений с бриллиантами, двух ковров и 1 615 000 тенге, которые он со своей семьей добровольно передали в качестве калыма.

Однако суду он не представил доказательств того, что действиями ответчиков ему причинён имущественный вред или имеется какое-либо обязательство.

- По казахским обычаям, во время бракосочетания молодых людей между их родителями совершаются давние обряды, и требование возврата переданных вещей не урегулировано действующим законодательством, то есть между сторонами не возникает каких-либо обязательств о добровольном дарении друг другу, их последующем возврате, - сообщили в суде.


В удовлетворении искового заявления мужчине отказано.

Однако он подал апелляцию, где просил принять новое решение по предъявленному в суд иску, вызвать свидетелей и допросить их.

Судебная коллегия оставила апелляционную жалобу без удовлетворения, решение суда - без изменения.

Приговор по данному делу опубликовала 1 ноября пресс-служба Мангистауского областного суда.



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Комментарии ( 4 )

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  • arelav_74
 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 14:45
Давайте мыслить здраво и надо честно признаться,что нынешнее поколение абсолютно не созданы для создания брака семьи, так как каждый из них сейчас живёт в своё удовольствие где все заботы лежат на их же мамашах, которые со своих чад чуть ли не пылинки сдувают и лелеют..делая из них инфантильно-дебильных созданий... девушки сейчас элементарно не могут приготовить еду или убраться в квартире... абсолютно не приспособлены к быту, для них сейчас на первом месте это пьянки,, гулянки и развлечения...да и зачем себя загружать всякого рода бытом???
 
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MadJack (Посетители) Сегодня, 14:32
Да уж судя по количеству разводов среди молодых, скоро полноценная семья будет реже встречаться, чем семьи с одним родителем.

Каждому свое
 
-1
  • leo529
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  • Ирон
 Мaрат (Посетители) Сегодня, 13:34
Фактор и Я,

Сейчас мир изменился в сторону обесценивания принципов семейной жизни и преданности друг другу. Девушки в абсолютной массе хотят жить как в иснтаграммах, и вот появляется "принц на белом коне" с арендованным авто и всё. Измена. Нормальный мужчина конечно разведётся сразу же, но и их к сожалению не осталось. Будут терпеть за квартиру за машину за стабильность любой размер рогов.

Хорошо что у нас хоть город маленький и "этих" сразу видно по фотографиям с пафосных клубов и прочих обрыгален. Тут не ошибёшься. Чуть дороже конечно, чем девушка на ночь, но зато интересней. Проверено.

Даже древнейшая профессия и та превратилась в нечто вычурное и тупое.
 
-2
  • leo529
  • синдбад
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  • Aidosh
 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 13:16
Я одно не могу понять,а что сами молодожены как прошел весь этот букетно-конфетный роман и их лодка в дребезги разбилась об суровые реалии бытовой жизни... сразу побежали разводится...где они раньше то были?? Или они наивные думали,что эта сказка будет продолжаться и далее... Тут вопрос в первую очередь надо задавать самим родителям, которые не подготовили своих детей к нынешним реалиям жизни... сейчас просто элементарно молодежь не приспособлены к семейной жизни....
 
 

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