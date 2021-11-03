Мужчина потребовал вернуть калым после развода в Мангистау

- По казахским обычаям, во время бракосочетания молодых людей между их родителями совершаются давние обряды, и требование возврата переданных вещей не урегулировано действующим законодательством, то есть между сторонами не возникает каких-либо обязательств о добровольном дарении друг другу, их последующем возврате, - сообщили в суде.

Истец обратился в суд с иском о взыскании с ответчика и её родителей 800 000 тенге, золотых украшений с бриллиантами, двух ковров и 1 615 000 тенге, которые он со своей семьей добровольно передали в качестве калыма.Однако суду он не представил доказательств того, что действиями ответчиков ему причинён имущественный вред или имеется какое-либо обязательство.В удовлетворении искового заявления мужчине отказано.Однако он подал апелляцию, где просил принять новое решение по предъявленному в суд иску, вызвать свидетелей и допросить их.Судебная коллегия оставила апелляционную жалобу без удовлетворения, решение суда - без изменения.Приговор по данному делу опубликовала 1 ноября пресс-служба Мангистауского областного суда.