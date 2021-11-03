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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 13:45

Просмотров: 1072

Владелец земельного участка в Актау договорился с жителями о строительстве пятиэтажки по соседству

Владелец земельного участка за 21 домом в 5 микрорайоне Актау получил согласие от жителей на возведение пятиэтажного здания. По словам Александра Меньшенина, необходимые документы заверены у нотариуса.

Эскиз к проекту
Как сообщил Александр Меньшенин, он встретился с жителями 21 дома, которые были против строительства.

- Я поговорил с каждым жителем, который возмущался застройкой, и объяснил, что нагрузки на инженерные сети, которой они опасались, не будет. Мы нотариально заверили обязательство. В документе прописано, что здание не будет подключено к коммуникациям дома, обязуюсь благоустроить территорию согласно проекту. Это значит, что там будет сквер, парковка и расширение дороги вдоль 22 дома. Работы будут согласованы с представителями жителей. Кроме того, в случае продажи земельного участка обязуюсь уведомить покупателя о данных мной обязательствах, – сообщил Александр Меньшенин.

Напомним, жители 5 микрорайона Актау возмутились строительством коммерческого здания.



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Комментарии ( 5 )

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  • zhanino
 tolk (Посетители) Сегодня, 14:47
Я против любой застройки старой части города. Но в этом случае хотя бы договорились с соседями.
 
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Pinochet (Посетители) Сегодня, 14:38
как уже говорил, нашим людям главное завопеть - я против! проитв чего..? кого..? - дело десятое. главное показать какой я "патриот" и ни пяди родной земли врагу-коммерсанту.
запомните, все блага, которыми вы пользуетесь, вам доступны только благодаря коммерсантам и частному бизнесу.
 
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Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 14:29
....как говорится.. обещать...не обязательно жениться...так и потом получится всё да наоборот... На вкус и цвет товарищей нет...как говорится всё зависит не от самих жителей соседних домов,а от самого владельца сего участка... Можно нарисовать хоть с десяток эскизов зданий и домов,а в итоге построить то ,что было первоначально задумано....
 
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Adai11 (Посетители) Сегодня, 14:04
Вы не правы, как то надо доверять, сколько понастроили, но никто из хозяев такое не согласовывал с жителями соседних домов, может он и все сделает как согласовал с ними angel
 
-1
  • leo529
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Мaрат (Посетители) Сегодня, 13:46
А когда колоночки с музыкой заиграют оттуда, посмотрю на тех "с кем договорились". lol

То, о чём говорит коммерсант, что бы построить своё очередное убожество - нужно делить как минимум на два.

Как говорил Маркс - спекулянт будет готов на что угодно, вплоть до убийства, если на горизонте маячит выгода.

Куча никому не нужных, пустующих бизнесцентров в нижней зоне. Определённо там будет обрыгальня или другое убожество, кардинально отличающееся от проекта.
 
 

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