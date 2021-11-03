Владелец земельного участка в Актау договорился с жителями о строительстве пятиэтажки по соседству

Эскиз к проекту
Как сообщил Александр Меньшенин, он встретился с жителями 21 дома, которые были против строительства.
- Я поговорил с каждым жителем, который возмущался застройкой, и объяснил, что нагрузки на инженерные сети, которой они опасались, не будет. Мы нотариально заверили обязательство. В документе прописано, что здание не будет подключено к коммуникациям дома, обязуюсь благоустроить территорию согласно проекту. Это значит, что там будет сквер, парковка и расширение дороги вдоль 22 дома. Работы будут согласованы с представителями жителей. Кроме того, в случае продажи земельного участка обязуюсь уведомить покупателя о данных мной обязательствах, – сообщил Александр Меньшенин.
Напомним, жители 5 микрорайона Актау возмутились строительством коммерческого здания.
- Я поговорил с каждым жителем, который возмущался застройкой, и объяснил, что нагрузки на инженерные сети, которой они опасались, не будет. Мы нотариально заверили обязательство. В документе прописано, что здание не будет подключено к коммуникациям дома, обязуюсь благоустроить территорию согласно проекту. Это значит, что там будет сквер, парковка и расширение дороги вдоль 22 дома. Работы будут согласованы с представителями жителей. Кроме того, в случае продажи земельного участка обязуюсь уведомить покупателя о данных мной обязательствах, – сообщил Александр Меньшенин.
Напомним, жители 5 микрорайона Актау возмутились строительством коммерческого здания.