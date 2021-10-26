Жители 5 микрорайона Актау недовольны возведением коммерческого объекта рядом с их домами

Пятиэтажный объект будет располагаться за 21 домом 5 микрорайона.- У нас и без того старые коммуникации, летом часто происходит отключение электроэнергии. Дополнительная нагрузка негативно скажется на жильцах близлежащих домов. Кроме того, постройка закроет доступ к территории, по которой мы ходили, – сетуют люди.Между тем, владелец коммерческого объекта рассказал, что еще до начала строительных работ вложил 16 миллионов тенге в замену двух трансформаторов и увеличил мощность электроэнергии с 630 до 1000 кВА (Киловольт-ампер).- Во-первых, мой объект не будет подключен к рядом стоящим домам. Здание будет напрямую питаться от трансформатора. Во-вторых, увеличение мощности положительно скажется и на квартирах людей. Перебоев со светом не будет. Что касается воды, то у меня будет установлена 10-кубовая емкость, которая будет наполняться в ночное время для избежания снижения давления в квартирах людей. Этот земельный участок в частной собственности с 1994 года. Я уже четвертый его владелец. По проекту, кроме здания здесь будет сквер, площадь которого в шесть раз превышает территорию постройки, около 3000 квадратных метров. Такого в городе не сделал ни один предприниматель. Территория загорожена забором не будет, а это значит, что люди могут ставить автомобили на парковке, которую я тоже сделаю. Смогут также ходить по тротуарам, отдыхать в тени навесов и деревьев, – рассказал Александр Меньшенин, владелец земельного участка.По словам предпринимателя, он получил разрешительные документы от всех коммунальных служб и акимата.- С июня по октябрь я собирал документы и после их получения приступил к работам. Сейчас люди активно возмущаются будущим строительством, но ведь они знали, что этот участок в частной собственности. У меня на руках есть десятки подписей от предыдущего владельца участка, - сообщил Александр Меньшенин.По данным владельца участка, окончание работ по строительству намечено на октябрь 2022 года. Жильцы, в свою очередь, намерены обращаться в акимат и другие службы.