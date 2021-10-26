«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 26 Октября
+10...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.07 KZT
  • €1 = 494.14 KZT
  • 1 RUB = 6.06 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 11:04

Просмотров: 2255

Жители 5 микрорайона Актау недовольны возведением коммерческого объекта рядом с их домами

Жильцы 5 микрорайона Актау возмутились строительством пятиэтажного здания за 21 домом. Люди опасаются, что коммерческий объект даст дополнительную нагрузку на инженерные сети их домов. Между тем, владелец объекта уверяет, что для бесперебойного энергоснабжения заменил два трансформатора и увеличил их мощность.

Фото А. Меньшенина
Пятиэтажный объект будет располагаться за 21 домом 5 микрорайона.

- У нас и без того старые коммуникации, летом часто происходит отключение электроэнергии. Дополнительная нагрузка негативно скажется на жильцах близлежащих домов. Кроме того, постройка закроет доступ к территории, по которой мы ходили, – сетуют люди.

Между тем, владелец коммерческого объекта рассказал, что еще до начала строительных работ вложил 16 миллионов тенге в замену двух трансформаторов и увеличил мощность электроэнергии с 630 до 1000 кВА (Киловольт-ампер).

- Во-первых, мой объект не будет подключен к рядом стоящим домам. Здание будет напрямую питаться от трансформатора. Во-вторых, увеличение мощности положительно скажется и на квартирах людей. Перебоев со светом не будет. Что касается воды, то у меня будет установлена 10-кубовая емкость, которая будет наполняться в ночное время для избежания снижения давления в квартирах людей. Этот земельный участок в частной собственности с 1994 года. Я уже четвертый его владелец. По проекту, кроме здания здесь будет сквер, площадь которого в шесть раз превышает территорию постройки, около 3000 квадратных метров. Такого в городе не сделал ни один предприниматель. Территория загорожена забором не будет, а это значит, что люди могут ставить автомобили на парковке, которую я тоже сделаю. Смогут также ходить по тротуарам, отдыхать в тени навесов и деревьев, – рассказал Александр Меньшенин, владелец земельного участка.

По словам предпринимателя, он получил разрешительные документы от всех коммунальных служб и акимата.

- С июня по октябрь я собирал документы и после их получения приступил к работам. Сейчас люди активно возмущаются будущим строительством, но ведь они знали, что этот участок в частной собственности. У меня на руках есть десятки подписей от предыдущего владельца участка, - сообщил Александр Меньшенин.

По данным владельца участка, окончание работ по строительству намечено на октябрь 2022 года. Жильцы, в свою очередь, намерены обращаться в акимат и другие службы.

Жители 5 микрорайона Актау недовольны возведением коммерческого объекта рядом с их домами

Жители 5 микрорайона Актау недовольны возведением коммерческого объекта рядом с их домами

Жители 5 микрорайона Актау недовольны возведением коммерческого объекта рядом с их домами

Жители 5 микрорайона Актау недовольны возведением коммерческого объекта рядом с их домами



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 8 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Kitcat (Посетители) Сегодня, 13:51
Там, где маячит сверхприбыль - любой коммерсант скажет что угодно. Не верьте! Подключено это будет обязательно к общим сетям, обязательно будут проблемы и с мусором и со стройкой. Просадки по электричеству и проблемы с отоплением соседним домам обеспечены.

Само собой шансов отстоять свои права практически нет, но стоять до конца необходимо, иначе застроят всё, даже парк "Шевченко" снесут, в конце концов, и построят там человейники или бесполезные бизнес центры по типу этого.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
мысык (Посетители) Сегодня, 13:49
И что там за "пенсионер", который "претений не имеет"? Опрос жильцов, что ли, проводился? Что-то не заметили.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Pinochet (Посетители) Сегодня, 13:38
наши люди как всегда, по принципу - А баба-яга против!
ну правильно, как можно кому то зарабатывать, ведь государство просто обязано все сделать бесплатно! а мы будем валяться на старом диване и возмущаться.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Космос (Посетители) Сегодня, 13:36
Что-то не припомню, чтобы в подобных скандалах, в которых недовольные жители, мягко говоря, "не желали здоровья" застройщику, сразу же обнародовали фамилию главного возмутителя... по-ходу, подставной?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
мысык (Посетители) Сегодня, 13:16
Картинка красивая. Теперь прикиньте расстояние до 21 дома и высоту здания. Без солнца по вечерам остались, от четвёртого этажа и ниже
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
12-й регион (Посетители) Сегодня, 13:10
у меня будет установлена 10-кубовая емкость, которая будет наполняться в ночное время для избежания снижения давления в квартирах людей.

10-кубовая ёмкость на 5-этажный дом? Да у меня жена со своей стиркой, готовкой, мойкой посуды и купанием больше тратит... podmig
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
zhanino (Посетители) Сегодня, 12:22
вроде же новый обл аким запретил же застройку внутри микрорайонов, а тут как?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Orion (Посетители) Сегодня, 11:50
Меньшенин застройщик , это который охраной объектов занимается.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика