Малышей из дома ребёнка порадовали сотрудники СИЗО в Актау

Первый раз начальник отдела учреждения ГМ 172/10 Алмажай Бетимова посетила детский дом и навестила там четырёхлетнего сына одной из осуждённых. Тогда сотрудники СИЗО собрали деньги и купили ребёнку всё необходимое из зимней одежды, тем самым передав символический привет от его матери. Женщина в настоящее время находится под стражей. Её обвиняют в мошенничестве.Оступившаяся в жизни женщина постоянно волнуется о ребенке и мечтает поскорее его обнять.На этот раз сотрудники СИЗО вернулись с игрушками уже для всех детей.Малыши радовались подаркам и тут же приобщили к играм и взрослых.На сегодня в доме ребенка содержатся 24 малыша. При этом только у четверых детей родители лишены родительских прав.Самому маленькому обитателю специализированного учреждения всего 20 дней, самому старшему - четыре года.