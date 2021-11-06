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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:39

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Малышей из дома ребёнка порадовали сотрудники СИЗО в Актау

Идея с подарками пришла после посещения областного дома ребёнка начальником отдела СИЗО, рассказали в пресс-службе учреждения ГМ 172/10.

Фото предоставили в пресс-службе учреждения ГМ 172/10
Первый раз начальник отдела учреждения ГМ 172/10 Алмажай Бетимова посетила детский дом и навестила там четырёхлетнего сына одной из осуждённых. Тогда сотрудники СИЗО собрали деньги и купили ребёнку всё необходимое из зимней одежды, тем самым передав символический привет от его матери. Женщина в настоящее время находится под стражей. Её обвиняют в мошенничестве.

Малышей из дома ребёнка порадовали сотрудники СИЗО в Актау


Оступившаяся в жизни женщина постоянно волнуется о ребенке и мечтает поскорее его обнять.

На этот раз сотрудники СИЗО вернулись с игрушками уже для всех детей.

Малышей из дома ребёнка порадовали сотрудники СИЗО в Актау


Малыши радовались подаркам и тут же приобщили к играм и взрослых.

Малышей из дома ребёнка порадовали сотрудники СИЗО в Актау


На сегодня в доме ребенка содержатся 24 малыша. При этом только у четверых детей родители лишены родительских прав.

Малышей из дома ребёнка порадовали сотрудники СИЗО в Актау


Самому маленькому обитателю специализированного учреждения всего 20 дней, самому старшему - четыре года.

Малышей из дома ребёнка порадовали сотрудники СИЗО в Актау



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