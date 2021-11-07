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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:29

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Муку с червями купила женщина в Актау

Покупательница уверяет, что ей с трудом вернули деньги за товар.

Кадр видео
Местная жительница Гульназ приобрела на этой неделе 10-килограммовую пакетированную муку «Султан» в супермаркете «Altyn Food» в 8 микрорайоне.

Муку с червями купила женщина в Актау


Стоимость товара составила 3110 тенге. Покупку оплачивал её сын через «Kaspi Red».

Муку с червями купила женщина в Актау


На следующее утро женщина собралась готовить манты. Открыв мешок с мукой, она обнаружила внутри насекомых. Оказалось, что срок годности товара вышел в марте этого года.

Муку с червями купила женщина в Актау


Гульназ отправилась в супермаркет возвратить товар.

- Сначала нам не хотели возвращать деньги, потому что сын оплачивал покупку через «Kaspi Red». В итоге я потребовала вызвать начальство, на что администратор взяла мешок с мукой, унесла на склад и вернула мне из кассы деньги. Никаких извинений я не услышала, - пожаловалась женщина.


В администрации супермаркета «Altyn Food» сообщили, что на данный товар уже поступали жалобы от 10 человек.
- Именно на этот завоз мы получили уже 10 жалоб. Им вернули деньги и извинились перед каждым покупателем. Вина в данном случае не магазина, а фирмы, которая поставила нам данную партию муки. Мы сами были не в курсе, - ответили в «Altyn Food».


В случае с Гульназ, как сказали в администрации, задержка с возвратом средств могла возникнуть по неопытности кассира.




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