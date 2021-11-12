К требующим повышения зарплаты в Мангистау медикам приехала вице-министр здравоохранения Казахстана

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По данным издания, в регионе находится рабочая группа из Министерства здравоохранения РК.
- Мы в курсе про обращения сотрудников скорой помощи Жанаозена. В настоящий момент вице-министр здравоохранения находится в Актау, чтобы разрешить эту ситуацию. О результатах мы сообщим дополнительно, – сказала вице-министр здравоохранения Ажар Гиният.
Она добавила, что во время пандемии сотрудники неотложной помощи получали все полагающиеся доплаты.
- По последней информации, есть сведения о том, что мобильные группы, которые должны быть в поликлиниках, были созданы на станциях скорой помощи, что неправильно. Насколько это правомерно, будет разбираться рабочая группа, которая там находится. Это противоречит приказу министерства. Что касается доплаты медработникам, задействованным в борьбе с коронавирусом, которая выплачивалась в начале пандемии, мы заявляли, что это временная надбавка. Но будут увеличены зарплаты медработников инфекционных больниц, решение уже принято. С 1 октября им будут платить повышенную зарплату, – пояснила Ажар Гиният.
Напомним, в Актау сотрудники скорой помощи потребовали повысить зарплату, в противном случае они грозились приостановить работу. Свое видеообращение они адресовали руководству станции и акиму Мангистауской области Нурлану Ногаеву.
К слову, нынешний вице-министр здравоохранения Казахстана с 1994 по 2006 год работала в Мангистауской области врачом-инфекционистом детского инфекционного отделения. С 2005 по 2006 год возглавляла департамент здравоохранения региона.
- Мы в курсе про обращения сотрудников скорой помощи Жанаозена. В настоящий момент вице-министр здравоохранения находится в Актау, чтобы разрешить эту ситуацию. О результатах мы сообщим дополнительно, – сказала вице-министр здравоохранения Ажар Гиният.
Она добавила, что во время пандемии сотрудники неотложной помощи получали все полагающиеся доплаты.
- По последней информации, есть сведения о том, что мобильные группы, которые должны быть в поликлиниках, были созданы на станциях скорой помощи, что неправильно. Насколько это правомерно, будет разбираться рабочая группа, которая там находится. Это противоречит приказу министерства. Что касается доплаты медработникам, задействованным в борьбе с коронавирусом, которая выплачивалась в начале пандемии, мы заявляли, что это временная надбавка. Но будут увеличены зарплаты медработников инфекционных больниц, решение уже принято. С 1 октября им будут платить повышенную зарплату, – пояснила Ажар Гиният.
Напомним, в Актау сотрудники скорой помощи потребовали повысить зарплату, в противном случае они грозились приостановить работу. Свое видеообращение они адресовали руководству станции и акиму Мангистауской области Нурлану Ногаеву.
К слову, нынешний вице-министр здравоохранения Казахстана с 1994 по 2006 год работала в Мангистауской области врачом-инфекционистом детского инфекционного отделения. С 2005 по 2006 год возглавляла департамент здравоохранения региона.