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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:02

Просмотров: 1854

В Сети появилось видео забастовки нефтяников в Мангистау

В социальных сетях 1 декабря 2021 года появилось видео забастовки нефтяников на месторождениях Каламкас и Каражанбас.

Кадр видео
Видео с забастовкой сотрудников «Мангистаумунайгаз» появилось в Сети интернет 1 декабря 2021 года.




- Весь состав «Мангистаумунайгаз» вместе с подрядными организациями объявил забастовку. Нефтяники требуют увеличить заработную плату, улучшить питание и снабжение вахтовиков, - говорится в видео.


В АО «Мангистаумунайгаз» прокомментировали ситуацию и отметили, что производственные объекты на месторождении Каламкас работают в штатном режиме.

- Распространяемая в социальных сетях информация о проведении забастовки работниками на месторождении Каламкас не соответствует действительности. В среду, 1 декабря, в 07:00 часов в период пересменки группа работников компаний ТОО «Oil Services Company», ПУ «Каламкасмунайгаз» и ТОО «Бузачи Транс Курылыс» (субподрядная организация) озвучила требования по повышению заработной платы, а также отказ от вакцинации несовершеннолетних детей. При этом производственный процесс на месторождении Каламкас не прекращался, - говорится в официальном ответе АО «Мангистаумунайгаз».

По данным компании, с нефтяниками встретились и провели беседу начальник производственного управления «Каламкасмунайгаз» Сарсенбай Н. и руководители подрядных организаций.

- По итогам встречи работниками составлено письменное обращение по озвученным ими требованиям. После этого нефтяники приступили к своим непосредственным трудовым обязанностям. В настоящее время производственные объекты на месторождении Каламкас работают в штатном режиме, - отметили в АО «Мангистаумунайгаз».

Вчера, 1 декабря, в социальных сетях также появилось видео забастовки работников АО «Каражанбасмунай». Сотрудники компаний требуют увеличить им зарплату на 50 процентов.




В пресс-службе компании отметили, что в настоящее время все производственные объекты работают в штатном режиме.

- С нефтяниками встретилось и провело беседу руководство компании. По итогам встречи в течении получаса нефтяники разошлись. При этом производственный процесс на месторождении Каражанбас не прекращался, - сообщили в пресс-службе организации.



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Комментарии ( 1 )

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Pinochet (Посетители) Сегодня, 11:26
платите им зарплату сразу квартирами и крузаками
 
 

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