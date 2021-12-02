В Сети появилось видео забастовки нефтяников в Мангистау





Видео с забастовкой сотрудников «Мангистаумунайгаз» появилось в Сети интернет 1 декабря 2021 года.- Весь состав «Мангистаумунайгаз» вместе с подрядными организациями объявил забастовку. Нефтяники требуют увеличить заработную плату, улучшить питание и снабжение вахтовиков, - говорится в видео.В АО «Мангистаумунайгаз» прокомментировали ситуацию и отметили, что производственные объекты на месторождении Каламкас работают в штатном режиме.- Распространяемая в социальных сетях информация о проведении забастовки работниками на месторождении Каламкас не соответствует действительности. В среду, 1 декабря, в 07:00 часов в период пересменки группа работников компаний ТОО «Oil Services Company», ПУ «Каламкасмунайгаз» и ТОО «Бузачи Транс Курылыс» (субподрядная организация) озвучила требования по повышению заработной платы, а также отказ от вакцинации несовершеннолетних детей. При этом производственный процесс на месторождении Каламкас не прекращался, - говорится в официальном ответе АО «Мангистаумунайгаз».По данным компании, с нефтяниками встретились и провели беседу начальник производственного управления «Каламкасмунайгаз» Сарсенбай Н. и руководители подрядных организаций.- По итогам встречи работниками составлено письменное обращение по озвученным ими требованиям. После этого нефтяники приступили к своим непосредственным трудовым обязанностям. В настоящее время производственные объекты на месторождении Каламкас работают в штатном режиме, - отметили в АО «Мангистаумунайгаз».Вчера, 1 декабря, в социальных сетях также появилось видео забастовки работников АО «Каражанбасмунай». Сотрудники компаний требуют увеличить им зарплату на 50 процентов.В пресс-службе компании отметили, что в настоящее время все производственные объекты работают в штатном режиме.- С нефтяниками встретилось и провело беседу руководство компании. По итогам встречи в течении получаса нефтяники разошлись. При этом производственный процесс на месторождении Каражанбас не прекращался, - сообщили в пресс-службе организации.