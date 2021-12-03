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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 14:12

Просмотров: 3051

Появилось видео наезда на девушку в 12 микрорайоне Актау

В Сети появилось видео, на котором водитель автомобиля совершает наезд на жительницу Актау, идущую по тротуару.

Скрин видео
На кадрах видео видно, как машина на большой скорости выезжает через бордюр на тротуар и едет, ломая молодые деревья. Автомобиль проехал несколько десятков метров прежде, чем сбил девушку. Судя по кадрам видео, несколько пешеходов успели отскочить.



Напомним, наезд на пешехода на тротуаре произошёл вчера, 2 декабря.
Пострадавшая 28-летняя жительница Актау находится в реанимационном отделении в крайне тяжёлом состоянии.



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Комментарии ( 11 )

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Aлишeр (Посетители) Сегодня, 16:10
Даже если ты вообще не переходишь дорогу, - нет никакой гарантии что тебя не собьют.
 
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12-й регион (Посетители) Сегодня, 15:56
Цитата: jokerok
плохо стало, перепутала педали

Ну прям готовый комментарий для пресс-службы draznilka
 
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Apmaxa (Посетители) Сегодня, 15:52
жесть, как кеглю сбила unsmile здоровья девушке. так что же было причиной такого вождения?
 
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Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 15:24
Иной раз уже думаешь,что и островки безопасности ввиде тротуарных дорожек от вот таких или обдупленных или обкуренных водятлов уже не спасает.....а ещё если кто обратил внимания на номера самой машины??? Они с армянскими номерами,а это уже 100% говорит о том, что сама машина была скорей всего в аварийном состоянии и не исправно рулевое управление скорее всего его заклинило.. Ведь сколько раз и писали и говорили и показывали,что такие машины которые в своё время были куплены за полцены,а потом и пригнаны из Армении собраны в большинстве своем из нескольких аварийных машин уже и видео множество есть по этому поводу как армянские костоправы и ремонтники профи в своём преступном бизнесе собирают машины из разных частей да ещё кустарная кузовная сварка,а также узлов и агрегатов автомобиля ничего хорошему потом не приводит.... У нас уже есть довольно обширная и печальная статистика по таким вот "одноразовым" корытам-убийцам.... И правильно,что сейчас государство запретило ввозить и регистрацию таких сомнительного качества машин....
 
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Adai11 (Посетители) Сегодня, 14:57
Kain-Livesy,
Только сажать, они и без прав могут водить авто и натворить не поправимое ah1n1
 
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tolk (Посетители) Сегодня, 14:56
Наверное водитель потерял сознание и авто ушло в свободное плавание.
 
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  • Empro
  • Sportikus
  • ЁмоЁ
 jokerok (Посетители) Сегодня, 14:45
Ну тут 3 варианта - водитель пьяный в хлам, плохо стало, перепутала педали прям напрочь.
По другому я не представляю как можно пролететь такую дистанцию не замечая деревьев, кустов и бордюров, и даже не пытаясь остановиться или хотябы рулить.
Чё-то не то вобщем.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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12-й регион (Посетители) Сегодня, 14:43
Цитата: Мужик
почему нет ни слова про водителя и в каком состоянии находится пострадавшая.

Будьте внимательны, в конце статьи есть 2 ссылки.
 
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Мужик (Посетители) Сегодня, 14:39
Это просто ужас, почему нет ни слова про водителя и в каком состоянии находится пострадавшая.
 
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 Empro (Посетители) Сегодня, 14:34
Вообще как? Как так можно ехать, улететь... Нет слов. Всем здоровья.
 
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