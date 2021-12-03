Появилось видео наезда на девушку в 12 микрорайоне Актау

Скрин видео
На кадрах видео видно, как машина на большой скорости выезжает через бордюр на тротуар и едет, ломая молодые деревья. Автомобиль проехал несколько десятков метров прежде, чем сбил девушку. Судя по кадрам видео, несколько пешеходов успели отскочить.
Напомним, наезд на пешехода на тротуаре произошёл вчера, 2 декабря.
Пострадавшая 28-летняя жительница Актау находится в реанимационном отделении в крайне тяжёлом состоянии.
Напомним, наезд на пешехода на тротуаре произошёл вчера, 2 декабря.
Пострадавшая 28-летняя жительница Актау находится в реанимационном отделении в крайне тяжёлом состоянии.