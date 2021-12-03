«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 03 Декабря
+7...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 435.76 KZT
  • €1 = 493.41 KZT
  • 1 RUB = 5.89 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 11:05

Просмотров: 484

В тяжелом состоянии находится сбитая на тротуаре девушка в Актау

Полицейские Мангистау начали расследование в отношении водителя автомобиля Toyota Sienna, который сбил девушку на тротуаре. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Девушка находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии.

- Вчера, 2 декабря, около 21:53 на пульт дежурного 102 управления полиции Актау поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии в 12 микрорайоне сзади 70 дома. Водитель автотранспорта Toyota Sienna не справился с рулевым управлением, выехал на бордюр и сбил пешехода на тротуаре. Пострадавшая 28-летняя девушка была доставлена в Мангистаускую областную больницу. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами), - сообщили в департаменте полиции региона.

По данной статье водителю грозит наказание в виде штрафа в размере до двух тысяч месячных расчётных показателей либо исправительными работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

Напомним, автомобиль сбил девушку на тротуаре и врезался в дерево под балконами жилого дома.

Обращаемся к свидетелям ДТП, возможно, найдутся записи с камер видеонаблюдения или регистраторов.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика