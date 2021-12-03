В тяжелом состоянии находится сбитая на тротуаре девушка в Актау

Фото из архива Lada.kz
Девушка находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии.
- Вчера, 2 декабря, около 21:53 на пульт дежурного 102 управления полиции Актау поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии в 12 микрорайоне сзади 70 дома. Водитель автотранспорта Toyota Sienna не справился с рулевым управлением, выехал на бордюр и сбил пешехода на тротуаре. Пострадавшая 28-летняя девушка была доставлена в Мангистаускую областную больницу. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами), - сообщили в департаменте полиции региона.
По данной статье водителю грозит наказание в виде штрафа в размере до двух тысяч месячных расчётных показателей либо исправительными работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.
Напомним, автомобиль сбил девушку на тротуаре и врезался в дерево под балконами жилого дома.
Обращаемся к свидетелям ДТП, возможно, найдутся записи с камер видеонаблюдения или регистраторов.
- Вчера, 2 декабря, около 21:53 на пульт дежурного 102 управления полиции Актау поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии в 12 микрорайоне сзади 70 дома. Водитель автотранспорта Toyota Sienna не справился с рулевым управлением, выехал на бордюр и сбил пешехода на тротуаре. Пострадавшая 28-летняя девушка была доставлена в Мангистаускую областную больницу. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами), - сообщили в департаменте полиции региона.
По данной статье водителю грозит наказание в виде штрафа в размере до двух тысяч месячных расчётных показателей либо исправительными работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.
Напомним, автомобиль сбил девушку на тротуаре и врезался в дерево под балконами жилого дома.
Обращаемся к свидетелям ДТП, возможно, найдутся записи с камер видеонаблюдения или регистраторов.
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