В Актау просят помочь приобрести продуктовые наборы к Новому году для тяжелобольных детей

Фото из архива фонда

Общественный фонд «Өмірге сен» просит жителей Актау помочь собрать деньги на помощь детям с нервно-мышечными заболеваниями.



- Помощь нужна в организации сбора новогодних продуктовых корзин для 20 семей. В рамках акции «Новогоднее добро» волонтёры фонда намерены собрать для семей с больными детьми праздничные продуктовые корзины. В фонде по Казахстану состоят 450 детей, в Мангистауской области зарегистрировано 20. Сейчас непростое время, и очень хочется порадовать детей и их семьи. По себе знаю, что жизнь родителей, где есть ребёнок-инвалид, очень редко наполнена радостными моментами. В прошлом году мы уже делали такие подарки, и люди были очень благодарны. Не стесняйтесь маленькой помощи, любой вклад очень дорог! Мы очень рады и благодарны всем добрым и отзывчивым людям, - сказала Елена Клейн, официальный представитель фонда по Мангистауской области.



Для желающих помочь детям обращаться по телефону: 8 705 306 40 56 Елена Клейн.