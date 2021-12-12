Актаускую «невесту в ластах» обсуждают в Сети

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Прогулка женщины в свадебном платье и ластах на набережной Актау вызвала интерес у пользователей социальных сетей. Некоторые предполагают, что женщина проиграла в каком-то споре.
В полиции сообщили, что вызова по данному факту не было. Информации по поводу этой женщины к медикам также не поступало.
В приёмном покое областного центра психического здоровья уклонились от ответа.
Напомним, видео появилось сегодня, 12 декабря, в рубрике «Народные новости».
В полиции сообщили, что вызова по данному факту не было. Информации по поводу этой женщины к медикам также не поступало.
В приёмном покое областного центра психического здоровья уклонились от ответа.
Напомним, видео появилось сегодня, 12 декабря, в рубрике «Народные новости».
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